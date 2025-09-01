开学打印无忧！京东便民打印计划覆盖百城　应急资料免费打

【天极网数码频道】随着开学季的临近，不少学生家长打印资料的需求日益旺盛，也为找不到便捷、实惠的打印店而苦恼。为帮助家长解决开学资料打印的痛点，即日起至9月25日，京东携手爱普生打印机、得力打印机共同推出面向全国超百个城市的“百城便民打印计划”，有打印需求的消费者可前往本地的京东之家、京东手机数码门店、京东电脑数码门店等享受免费打印福利，还有机会获得精美文具好礼。目前，该活动已覆盖陕西、山西、福建、江苏、四川等区域，更多门店持续拓展中，用户打开京东APP搜索“打印开学季”即可查看参与活动的门店清单，就近享受免费打印服务的同时，也可以随心选购海量打印机等外设好物，领国家补贴下单可立省20%。

京东开展的“百城便民打印计划”，为开学前每一个发愁的家长提供了免费打印文件、课业资料的应急方案，不止是把打印机搬到了消费者的家门口，更是把家长的“急难愁盼”都考虑进了细节里――不用再为打印机故障抓狂、不用为溢价买单、不用为时间赶不上焦虑。同时，京东在超百个县市的京东之家门店铺设的得力和爱普生打印机，也让更多地区的用户通过免费体验打印机，深刻地感受到如今打印机的方便快捷和更多创新广泛的用途。

活动期间，不少家长带着打印需求光临京东活动门店，在江苏宿迁水韵城京东之家现场，不少学生家长专程前来体验门店的免费打印，顺便解决孩子的课业资料打印需求。家长们打印的大多是孩子的学习资料，方便孩子在课后巩固课堂所学知识;还有部分家长提前为孩子打印了下一阶段的预习资料，助力孩子提前熟悉新知识。家长们在体验中，发现通过现场展出的爱普生打印机，只需简单操作，就能快速完成打印。无论是清晰的文字内容，还是包含图表的学习资料，打印出来的效果都十分出色，能清晰呈现每一个知识点，让孩子在使用这些课业资料学习时更加方便。

一位抱着一摞数学试卷的家长，表示家里孩子刚上三年级，家长群里有人分享了新学年的数学试卷，她赶紧找地方给孩子打印：“孩子现在总有各种各样要打印的资料，总去打印店确实太贵了，刚好看到家附近有这个活动就赶紧过来了，真挺方便的。”还有一位爸爸着急给孩子打印新学期的教辅资料，厚厚的一沓资料不到3分钟就打完了。他表示自己家里其实有一个打印机，但买了好多年了，打印速度很慢，还总卡纸，墨头也总堵，关键时刻总派不上用场。他在现场体验完后，得知新款打印机支持一键调用学习模板，且打印速度比老款快三倍，马上还支持作业AI批改和打印后，当场决定购买。

不仅如此，为了满足开学季期间旺盛的打印机购买需求，京东也同步在线上开展了外设办公无“痛”开学活动，带来了海量爆款外设好物，用户领国家补贴下单可省20%，正品价更低。无论是想要家中常备一台作业打印机，还是打算趁机低价囤一波打印耗材，或者想要换新键鼠等办公好物，京东都能满足用户所需。打开京东APP搜索“打印开学季”即可进入活动会场，心动的朋友不要错过。

京东“百城便民打印计划”正在火热进行中，全国百城的京东之家门店将共同为广大群众带来免费打印福利，感兴趣的用户记得多多关注。此外，想要换新打印机产品的用户，也可直接锁定京东外设办公无“痛”开学活动会场，享受又好又便宜的购物体验。