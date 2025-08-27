京东3C数码采销带你直播云探厂 见证SANC盛色智造硬核品质保障

【天极网数码频道】8月26日，京东3C数码携手知名显示器品牌SANC盛色，共同举办“AI智造+” 新品直播发布会暨宜宾智造基地探厂活动。在这场历时六小时的科技盛宴上，双方携手重磅首发了搭载革命性AI技术的SANC盛色星舰AI S85显示器，全新发布了二次元IP美少女指挥官 koko开启跨次元对话，并沉浸式探秘了SANC盛色显示器的宜宾智能制造基地见证精工品质，配合京东3C数码采销直播间SANC S82电竞显示器、无线游戏耳机、机械键盘、电竞鼠标、机箱、以及全网仅1份的集齐套装享“终极神龙大奖”全配套海景房主机等800件奖品全程高能放送，引发消费者热情参与，以尖端科技与极致诚意领跑开学季消费浪潮。

SANC盛色星舰AI S85新品重磅首发，二次元IP 惊艳亮相

本次直播的重头戏当属SANC盛色星舰AI S85显示器的重磅首发。这款显示器是凝聚了SANC盛色与全球知名半导体企业瑞昱联合研发成果的旗舰产品，以三大核心AI技术重新定义视觉体验。其AI低蓝光技术摒弃传统一刀切模式，智能识别画面细节，动态降低有害蓝光，在呵护用户双眼的同时，确保色彩真实不泛黄，解决了护眼与画质难以兼得的痛点。AI智能渲染功能则如同一位贴心的画面管家，能自动识别文档、图片或视频等不同应用场景，并针对性优化色彩饱和度和锐利度，无论是沉浸观影还是高效办公，皆能获得最佳呈现。专为电竞玩家打造的AI智能竞技战场技术，则能在黑暗游戏场景中智能提亮关键细节，让对手无所遁形，极大提升竞技沉浸感与胜率。星舰AI S85的“星尘白”优雅外观设计，更使其成为打造高颜值“海景房”电竞桌搭的理想核心。

与新品一同亮相的还有SANC盛色倾力打造的全新二次元IP koko。这位银发机甲风的美少女指挥官形象，以其酷飒气质和未来感设计，瞬间俘获年轻用户的心。koko不仅是SANC盛色品牌年轻化、潮流化的象征，更被赋予连接现实与虚拟世界的桥梁使命，旨在为用户带来更深层次的情感共鸣与沉浸式体验。京东3C数码采销直播间现场，koko的惊艳亮相与高还原度Coser的动感演绎，将二次元文化与科技硬件的融合推向高潮，生动诠释了SANC盛色对年轻用户精神需求的深刻洞察。京东3C数码采销直播间贯穿全场的互动福利更是热度爆表，令人心动的“召唤神龙赢海景房”机制与800件免费抽奖好礼点燃了观众的参与激情，平均每5分钟一轮的密集抽奖让惊喜不断，真正实现了“看得过瘾，抢得超值”。

探厂溯源直击宜宾智造心脏，京东方助力诠释品质本源

为了让消费者深入理解产品卓越性能的根基，直播特别策划了一场沉浸式的“云探厂”之旅，带领观众直击SANC盛色宜宾智能制造基地的核心腹地。镜头穿梭于繁忙而有序的车间，将智能化生产的精密与高效真实呈现在用户眼前。在智能注塑车间，观众见证了如“机械巧匠”般的自动螺母植入机以±0.05mm的惊人精度工作;超声波水口振落机在0.1-2秒内无痕处理工件，效率远超人工;环形自动喷油线则化身“精准化妆师”，以高达90%的油漆利用率为产品披上均匀靓丽的外衣。步入智能五金车间，冲床联机自动化机械手行云流水般完成精密冲压;自动打磨机以10秒/件的速度交出镜面般光滑的部件;LOGO检测AOI设备则如“火眼金睛”，0.02mm的瑕疵亦难逃法眼。在智能检测车间，MES电子看板实时跳动生产数据，ESOP电子作业指导确保操作零误差，而中段自动白平衡/校色设备则默默守护着每一块屏幕出厂前的极致色彩精准度。

SANC盛色长期战略合作伙伴――全球显示面板领军企业京东方(BOE)的产品经理亲临探厂现场，为观众深度解读了其领先的氧化物技术等核心优势如何赋能盛色产品。该技术如同为屏幕装上了“高速引擎”，保障了在5K高分辨率和300Hz+超高刷新率下画面的极致清晰与流畅，彻底告别拖影卡顿，并结合硬件级低蓝光特性，为用户带来“又快又清晰又护眼”的舒适体验。

这场探厂之旅绝非冰冷技术的罗列，而是通过直观、透明的生产流程展示，让消费者深刻感受到每一台SANC盛色显示器背后蕴含的匠心工艺、严苛品控与智能制造实力，从而建立起对产品品质的坚实信任，理解其卓越性能的硬核支撑。亲眼所见的生产细节，正是消费者获得持久、可靠、舒适视觉体验的坚实保障。

京东开学季爆品福利集结，“海景房”梦想触手可及

作为SANC盛色值得信赖的合作伙伴，京东充分发挥其优势，为开学季的学生与电竞爱好者打造了一场福利盛宴。SANC盛色新品AI显示器S82京东预售直降300元，晒图再返20元E卡，首发到手价仅899元;旗舰款S85直降400元，到手价1299元，京东首发期间下单即赠拯救者游戏耳机。高端之选OM32uPro搭载32英寸4K三星QD-OLED屏，支持240Hz刷新率和0.03ms疾速响应，直播间领券直降1400元，限时专享价3999元。暗夜武士系列DM72u(27英寸、4K160Hz双模)直播晒图价低至1599元。此外，G3升级版23.8英寸电竞屏支持220Hz刷新与硬件低蓝光，直播期间可半价抢购，到手价仅249元。整场直播以“召唤神龙”终极大奖将气氛推向高潮，一位幸运观众成功触发价值6000元的SANC盛色海景房主机，圆梦电竞桌搭。京东3C数码采销直播间真正成为福利引擎，让高品质科技产品以极致优惠直达用户。

SANC盛色与京东一直携手致力于将最前沿的显示技术和最具诚意的产品带给广大消费者。京东依托其强大的影响力、精准的用户触达及高效的供应链能力，持续为SANC盛色注入市场活力。SANC盛色则凭借深厚的技术积淀、持续的创新突破及宜宾智能制造基地的硬核保障，不断为京东用户提供超越期待的视觉解决方案。此次“AI智造+”直播盛宴的成功举办，不仅是双方合作深化的里程碑，更是其共同拥抱智能化、个性化消费趋势，以创新产品和透明制造赋能用户美好数字生活的有力印证。未来，京东将与SANC盛色继续携手为消费者探索更清晰、更智能、更愉悦的视觉体验。