立冬寒意浓 京东11.11配件专场每满300减50：超便宜超温暖

【天极网数码频道】随着立冬悄然来临，寒风渐起，京东11.11为大家带来了一场冬日里的配件好物专场，毛绒款手机壳与暖手充电宝等手机配件既创意十足又充满温暖，即刻打开京东APP，搜索“潮电搭子”，每满300减50，低价入手同款冬日配件好物吧!

在冬日的街头巷尾，一款既保暖又时尚的毛绒手机壳，无疑是给爱机穿上了一件温暖的外衣，同时也为日常出行增添了几分趣味与温馨。Tagi.球球熊毛绒可拆卸挂件手机壳，以可爱的球球熊为设计灵感，不仅外观萌趣，更可拆卸替换毛绒挂件，京东11.11期间159元即可到手。

作为迪士尼迷的你，怎能错过这款CASETIFY 迪士尼唐老鸭毛绒尾巴抱枕手机壳？唐老鸭的毛绒尾巴不仅为你增添了几分活泼的气息，更像是一个小小的抱枕，给予你温暖的触感。而巴蒂尼毛绒刺绣爱心苹果手机壳，简约而不失温馨的爱心刺绣，让这款手机壳充满了浓浓的爱意，21.8元的亲民价格大可放心选购!

随着气温逐渐下降，双手在寒冷中难免会感到冰凉。这时，一款集充电与暖手功能于一体的充电宝，便成为了冬日里不可或缺的暖心小物。素乐花瓣充电暖手宝采用独特的花瓣设计，79.9元的价格让它成为了性价比极高的选择。无论是户外旅行还是室内办公，只需轻轻一按，便能享受到来自掌心的温暖，让寒冷无处遁形。

作为时尚与科技的完美结合，德国蒙奇奇暖手充电宝以其鲜明的爱马仕橙色调，瞬间吸引了众多时尚达人的目光。在寒冷的冬日里，它不仅是你的移动电源，更是你时尚搭配中的点睛之笔。以小巧便携著称的素乐小太阳充电暖手宝，也凭借其圆润的外观设计和高效的加热技术，成为了众多消费者的首选。

立冬已至，但温暖从未缺席。在这个京东11.11，不妨登录京东APP，搜索“潮电搭子”，挑选一款心仪的毛绒手机壳或暖手充电宝，让科技的温度陪伴你度过每一个寒冷的冬日吧!