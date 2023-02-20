微软正式调整日版Xbox售价，最高涨价17.7%

【天极网数码频道】早前，微软宣布将提升Xbox在日本地区的官方售价，这也是继索尼PS5宣布涨价后，又一家主机游戏厂商宣布提升产品价格。目前，日本地区的Xbox Series X|S已经正式涨价，两款主机各涨5000日元，但结合税价，最高涨幅高达17.7%。

去年，受到日元下跌的影响，不少黄牛在日本市场大量囤积御三家游戏主机产品。可是由于担心自家的游戏用户以及合作厂商被竞争对手抢走，微软索尼任天堂游戏主机界的御三家都不敢轻易打破游戏主机发布后不提价的不成文规定，因为从销售上来说，这三家公司在硬件上的利润率向来比较低，往往都是通过海外的软件销售来实现盈利。

所以索尼、微软和任天堂始终坚持 100 日元兑 1 美元的汇率标准，导致日本如今的游戏主机价格最多时比世界其他地方便宜 100 美元。这是什么概念呢，大概就是在日本销售的每一台PS5都要比国外便宜100美元，也就是比国内便宜了将近700块人民币。

之后，索尼率先打破不涨价共识，其给出原因称“虽然鉴于当前的全球经济环境及其对 SIE 业务的影响，此次价格上涨是必要的，但我们的首要任务仍然是改善 PS5 的供应状况，以便尽可能多的玩家能够体验 PS5 提供的一切以及未来的发展。”

目前国内市场的PS5整个系列价格都较之前上涨了400元人民币，而在此前索尼刚刚解决供货危机，并且在国内市场开始现货原价销售，甚至不少第三方店铺的价格比原价还要更低。这也导致索尼在宣布涨价后，不少店铺的低价PS5被横扫一空。

而后，微软也发表声明称“我们不断评估业务，为我们的粉丝提供出色的游戏选择。Xbox Series S建议零售价仍为299美元(250英镑，300欧元)，Xbox Series X为499美元(450英镑，500欧元)。”但最终微软也没能撑住，选择在日本市场进行涨价。

目前Xbox Series X涨价后含税价格为59978日元，约合人民币3065元，相较原价含税54978日元折合人民币2809元涨价了9.1%。Xbox Series S涨价后含税价格37978日元，约合人民币1941元，相较原价含税32278日元折合人民币1649元涨价17.7%。不过即使如此，依然要比国行的Xbox Series X|S更便宜。

虽然只是日版进行涨价，但对于中国消费者也造成了不小的影响。2020年年底微软就已经推出Xbox Series X|S次世代主机，可是受到疫情影响，供应链和生产阶段问题频出，导致玩家一机难求。这样的情况时至今日依然没有得到有效缓解，这就导致国内玩家大量购买外版Xbox，其中日版Xbox凭借极高的性价比一直都是国内玩家的首选。

因此，日版Xbox涨价必然会影响其在中国的售价，但即便如此，Xbox日版依然要比国行更便宜。虽然玩家无法用之前的低价购买到Xbox日版，但依然可以使用低于国行Xbox的价格来购买Xbox。