8月15日京东采销探展深圳国际音频展 沉浸式解锁高品质音频盛宴

【天极网数码频道】2025年8月15日至17日，第19届深圳国际音频展将在深圳福田会展中心举行。作为本次展会的战略渠道合作伙伴，京东采销团队不仅将通过直播的形式带来现场精彩逛展体验,更携手海贝、qdc等多个知名品牌，在直播间带来HIFI播放器、高端耳放，耳机等精选音频产品，全方位满足音乐爱好者的多样期待。活动期间，品牌大佬将空降直播间互动答疑，更有专属特惠8折起、不定期抽奖等福利，打开京东APP搜索“采销带你逛音响展”，就能即刻解锁展会同款，开启沉浸式音乐之旅。

精选多元音频产品 覆盖从便携到专业全场景需求

在HIFI播放器中，海贝R6 Pro二代，凭借双AK4499EX DAC芯片与DSD1024解码能力，支持A/AB耳放自由切换，轻松满足户外聆听的纯净声场需求，政府补贴价3868.2元。海贝R3 ProII则主打轻便长续航，3.3英寸触屏搭配4000mAh电池，成为旅行者随身高品质音源的理想之选，政府补贴价1078.2元。

追求高品质音质的用户也迎来新选择，海菲曼GA-10纪念版耳放采用SEPP架构与屏蔽变压器，精选ECC83/12AX7和EL84世界名管，让家庭影音系统呈现剧院级细腻音色，政府补贴价8185.5元，还支持白条24期免息。艾利和CA1000T则创新融合便携与性能，15Vrms输出功率驱动专业耳机游刃有余，无论是工作室创作还是移动办公，都能保持声音精准度，政府补贴价8899.2元。

耳机产品同样满足多元场景需求，水月雨音乐胶囊PILL蓝牙耳机以未来主义胶囊设计为亮点，搭配13mm扩散场动圈单元、55ms低延迟游戏模式和IPX4防水功能，完美适配通勤运动与娱乐，新品到手价199元。达音科VULKAN 2曜则通过八单元圈铁混合架构，为流行乐爱好者带来饱满人声质感体验，新品优惠价2280元。

对于专业级用户，可关注qdc皇帝标准版HIFI监听耳机，1动圈+10动铁+4静电混合15单元及旗舰V14分频技术，结合个性化定制面板，为舞台监听与音乐鉴赏提供无与伦比的解析与沉浸感。

构建共赢生态布局 助力音频行业高质量发展

京东作为中国领先电商平台，多年来持续深耕音频领域，并构建起涵盖硬件销售、内容生态及产业合作的完整生态体系，一方面，通过与北京音乐产业园的战略合作推出“自营专区”，引入dCS、猛牌、麦景图等全球顶级音响品牌;另一方面，京东持续整合行业资源并进行技术赋能，如与哈曼共推音频产品定制化服务，与vivo在产品定制、资源投入、营销创新等维度进行深度合作等。

此外，京东还通过短视频、直播等形式丰富内容生态，进一步扩大品牌影响力。日前，京东携手全球高端音响品牌丹拿在北京双井店京东MALL举办线下活动，邀请资深音响媒体人岳鹏与观众探讨现场音乐魅力，进一步提升用户体验与品牌价值。

如今，京东已构建起一站式音频购物体验的全方位布局，并通过开放平台与合作伙伴，实现资源整合与优势互补，推动音频行业从产品交易向价值服务转型，逐步实现从智能音箱“开荒者”到音频产业“引领者”的角色转变，助力行业高质量发展。