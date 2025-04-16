REDMI投影仪 3 Lite版先人一步上线京东 国家补贴立减15%

【天极网数码频道】4月15日，小米新一代居家观影迷你神器――REDMI投影仪 3 Lite版在京东先人一步首发上线。这款投影仪不但颜值出众体积小巧，还集成了多项高端功能，并且亮度经过权威检测真实不虚标，是智能微型投影仪的性价比之选。目前新品已在京东开启预约，售价699元，使用国家补贴立省15%，到手价降至594.15元，下单可享3期免息，前1000名还加赠收纳包。打开京东APP搜索“REDMI投影仪 3 Lite版”即可开启选购，想要尝鲜体验的用户不要错过这波首发福利。

作为百元价位投影仪的性价比之选，REDMI投影仪 3 Lite版拥有出众的画质。长期以来，很多投影仪都存在着亮度虚标的问题，让消费者在选择时难以辨别真伪，但REDMI投影仪 3 Lite版的光机采用了反光杯技术，画面亮度切实达到180CVIA流明，且数据通过权威机构检测，真实不虚标。画面的物理分辨率高达1080P，而且投射比达1.2：1，投出100英寸的画面也能保持清晰，为用户带来沉浸式观影享受。在密闭式光机与全玻镜头的加持下，投影仪的侧投角度拓展至20°，摆放位置更自由。还搭载了ToF激光感知模组，投影画面无需再手动规整，在升级后的AI调节算法加持下，对焦时间减少20%，校正时间减少13%，画面自适应表现出众。

REDMI投影仪 3 Lite版在智能功能方面也有精彩的表现。它内置了Amlogic T950S四核芯片，拥有强大的视频处理能力，还搭载了1GB+32GB容量的存储，使用体验更流畅。作为智能家居的一员，REDMI投影仪 3 Lite版支持小米澎湃智联，用户可自定义投影仪与灯具、窗帘等小米智能设备的联动，营造个性化观影场景。系统还预装了丰富的应用资源，用户可通过小米影视VIP的权益畅享爱奇艺、粤视厅、梨园行等应用的2.5万多部精彩视频，此外系统还能根据算法为用户推荐喜欢看的影视，无论是观影还是看剧都有舒适体验。

REDMI投影仪3 Lite版机身小巧功能丰富，非常适合外出携带。机身总重量仅为1.2kg，无论是放在客厅、卧室，还是外出携带使用，都非常方便。系统内置有投屏工具，简单操作即可将手机、平板、电脑画面投至巨幕，并且配备了双频Wi-Fi，联网播放高清视频时也能保持流畅。此外，投影仪还支持蓝牙连接，与手机等设备连上后可充当音响的角色，带来酣畅的美妙音乐，同时支持蓝牙语音控制，用户可通过语音点播想看的内容，以及控制视频快进、选集等，无需手动操作，让观影更轻松。

为进一步满足消费者新品国补换新需求，给予用户更多“抢鲜”权益，京东携手3C数码厂商、运营商及回收企业，发起“京东先人一步加速换新计划”――消费者在京东下单3C数码新品可享国家补贴叠加以旧换新补贴、京补合约等多重补贴福利。同时，在新品服务权益加码的基础上，消费者还可享受“权益随心选”这一全新购新方式，获得更加自由灵活的换机体验。想要尝鲜体验智能微型投影仪的便捷之处，那就赶紧打开京东预约抢购REDMI投影仪 3 Lite版吧。