暑假出游攻略来袭！来京东下单耳机音箱享国补立省15%

【天极网数码频道】暑期出游热潮来袭，京东汇集海量潮流爆款耳机音箱同时“放暑价”!产品覆盖旅途音乐、跨国翻译、户外运动及宅家游戏等多元场景，全方位满足用户需求。更有国补立减15%、以旧换新叠加国补低至3折、学生专享价、晒单送京豆、爆款直降等优惠，打开京东APP搜索“音频放暑价”换新耳机音箱设备，轻松开启暑期肆意时光吧!

暑期长途出游，等车候机时刻当然少不了品质降噪耳机。索尼WH-1000XM5 头戴式耳机集降噪、音质与舒适体验于一身，机身外壳凸显时尚与精致，部分地区享国补立减15%，只需2299元即可入手。ikF king Pro2.0头戴式耳机带来极致的隔音体验，开启耳机的48dB多档降噪模式后，旅途杂音通通隔绝，现在下单享国补立减15%，低至249元。追求个性化的用户可关注魔尼悉比Rainbow蓝牙耳机，使用其配件随手DIY可解锁96000种耳机外观变化，来京东“放暑价”只要839元即可将它带回家。暑期跨国旅行场景中，翻译功能卓越的耳机可显著提升出行便利性。讯飞AI会议耳机Pro 3支持同传听译、面对面翻译和通话翻译，不懂外语也可用它轻松与外国人交流。现在下单PLUS用户再减100元，1699元就能到手。真我Buds Air7 Pro耳机同样也是出国旅游的得力帮手，支持AI同声传译，部分地区享国补叠加学生优惠到手只要449元。

暑期户外露营和运动方面，JBL FLIP6 音乐万花筒六代约12小时的续航，可带来持久音乐环绕体验，京东“放暑价”799元即可入手。漫步者Q3双麦K歌音响套装可让喜欢唱歌的用户随时随地享受到KTV般的音效，到手只要239元，晒单还送1000京豆。韶音0penDots ONE E310耳机以佩戴体验的特点成为消费者的热门选择，钛合金材质抗颠簸，即使在户外骑行颠簸时仍牢牢贴合耳朵，学生专享95折优惠，到手价1298元。

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