京东618 3C数码商用产品再创新高 成交额超越去年618全周期

【天极网数码频道】截至6月18日23:59，2025年京东618再创新高，下单用户数同比增长超100%领跑行业，京东“又好又便宜”的消费体验优势持续巩固。在大众消费呈现爆发增长同时，企业级消费也展现澎湃活力。京东3C数码商用产品618全周期战报显示，3C数码商用产品成交额已经超越去年618全周期，商用打印机、企业级显卡等商用品类整体销售再创新高。

得益于技术进步和企业办公模式不断升级，商用打印机、企业级显卡和商用笔记本等3C数码品类深受客户青睐，采购需求持续增加。京东3C数码商用产品618全周期数据显示，商用笔记本、国产硒鼓、企业级内存均取得成交额同比10%的增长战绩。效率更高的商用台式机成交额同比增长20%，商用打印机成交额同比增长40%，商用工作站成交额同比增长超4倍，企业级显卡成交额同比增长40%，网络仪器仪表成交额同比增长30%，企业级订装机成交额同比增长150%，企业级交换机成交额同比增长超3倍。各品类呈现全面增长态势。

本次京东618期间，也涌现出一批表现亮眼的3C数码品牌京东自营旗舰店。在成交店铺榜单层面，联想智慧办公京东自营旗舰店稳居榜首，紧随其后的是惠普(HP)商用打印机京东自营旗舰店、Suma商用终端京东自营旗舰店、HP惠普商用京东自营旗舰店，以及奔图办公设备京东自营旗舰店。

京东携手众多品质大牌，推出海量专业的3C数码商用产品，极大地激发了企业客户的采购热情，各大品牌均实现稳健增长。其中，联想、华为和中科可控成为成交额排名前三的品牌，而奔图、新华三、三星成交额表现同样出色，位列第四至第六位。

随着智慧办公模式的日益普及，中小企业对高效智能办公产品的采购需求也不断增加，笔记本、台式机、打印机等产品在京东618期间深受企业采购者欢迎，并涌现出大量爆款产品。联想昭阳・悦笔记本32GB+1TB款型，成为企业客户最青睐的商用笔记本，华为擎云笔记本L420 16GB+512GB、惠普Elitebook640 16GB+1TB同样热度颇高。

商用台式机方面，TOP3单品分别是ThinkCentreK70I5、Suma天阔T40L、华为擎云W515。商用打印机方面，惠普P1106 plus黑白激光打印机最受企业欢迎，奔图CM9105DN A3彩色多功能打印机、理光MP 2014AD A3黑白数码复合机也备受企业客户认可。在商用打印耗材中，惠普77A原装硒鼓、格之格CF360A硒鼓、佳能原装NPG67碳粉最受客户欢迎。

打造“又好又便宜”的消费体验，借助采销直播、多元化会场活动等全场域营销，京东618带来了一场商用产品升级的消费浪潮。未来，京东将持续提供全网低价、品质过硬的商用产品。锁定京东，获取更多商用整机和设备，享受更专业的企采服务。