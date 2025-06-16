京东携手打印机为想象力添彩 创意打印体验走入超百个县市

【天极网数码频道】为助力用户体验打印机的丰富用途，京东618期间深入福建、甘肃、广东、广西、贵州、河北、江西、江苏、湖南、陕西、山西、四川、云南、重庆等区域的超百个县市，在当地的京东3C数码线下门店开启了“一起打印你的想象力”打印机体验活动和大篷车巡游活动，让当地的消费者有机会亲身体验创意打印的乐趣。目前，京东618正在火热进行中，除了线下体验购买外，想要入手打印机的用户，还可以打开京东APP搜索“打印新趋势666”进入会场选购最新款打印机产品，海量爆款打印机叠加国家补贴和以旧换新补贴后到手价低至65折起，购物体验又好又便宜。

家用打印机的功能不仅限于打印文件和课业资料，还能制作手工创意纸制品，帮助孩子培养创造力，家长不必再为如何满足孩子的需求而头疼，一台打印机就能帮忙搞定孩子学习和娱乐的各种需求。为将打印机的便利展示给更多地区的用户，京东在超百个县市的京东之家门店铺设了打印机样机，纸质贺卡、纸膜拼接、绘画材料等各种纸制品都能通过打印机轻松搞定，暑假的时间交给打印机，轻松带娃一整天。在京东之家的“一起打印你的想象力”活动现场，不少消费者通过打印机样机，体验如何制作手工制品，并与孩子一同完成手工互动，在趣味的亲子互动间不但增进了感情，也更深刻地感受到如今打印机的广泛用途。

为让活动福利能进一步覆盖更广泛的用户群体，京东还开启了大篷车巡游活动，而对于现场购机的用户也有额外好礼相赠，购物体验更舒适。对于在活动期间无法到场的消费者，京东还通过小红书平台发起了“和京东一起打印你的想象力”话题，众多用户积极响应，通过图文与广大网友共同分享和记录体验打印机的趣味经历，京东则通过迪士尼礼盒为积极参与的用户送去诚意回馈，为本次互动画上一个圆满的句号。

京东一直以消费者的需求为核心，在家庭办公、远程学习、亲子互动等需求不断升级的当下，不但在线下开展了“一起打印你的想象力”活动，让更多县市、乡镇的消费者深入了解打印机的广泛用途，在线上也提供了海量打印机好物，不但价格优惠品质也有保障。用户打开京东APP搜索“打印新趋势666”即可进入外设办公新趋势活动会场，领国家补贴下单可享立减优惠，叠加以旧换新补贴后到手价低至65折起，购物体验又好又便宜。

通过京东618的优惠活动，消费者不仅能够以更实惠的价格入手到家用打印机，还能享受京东提供的周到服务和权益保障。无论是打印作业、制作手工艺品，还是记录孩子的成长瞬间，家用打印机都将成为现代家庭不可或缺的一部分。心动的用户记得来京东下单打印机，解锁智慧打印享受美好生活。