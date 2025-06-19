京东3C数码企业618 再创新高：2500个3C数码品牌在京东迎爆发式增长

【天极网数码频道】截至6月18日，2025年京东618再创新高，下单用户数同比增长超100%领跑行业的同时，也获得了众多企业客户的关注和支持。京东3C数码企业618全周期战报显示，企业成交额已经超越去年618全周期，企业新用户增长超3万家，2500个3C数码品牌成交额同比增长超100%，企业成交额同比增长30%，3C数码企业整体销售再创佳绩。

AI办公作为企业办公转型的大趋势，正日益提升企业的办公效率，从而促使企业在这一领域加快换新步伐。京东3C数码企业618全周期战报显示，工作站企业用户成交额同比增长230%，平板电脑企业用户成交额同比增长30%，鼠标品类企业用户成交额同比增长30%，整体来了，借由AI助力企业重构生产力，从效率革命到战略决策中枢，全面升级了办公体验。

随着多场景办公需求的增加，全场景办公产品凭借突破办公时空边界的特点成为企业采购的趋势品类。本次京东618期间，移动电源企业用户成交额同比增长40%，交换机企业用户成交额同比增长80%，办公大屏企业用户成交额同比增长50%，硬盘企业用户成交额同比增长40%。

在提高员工办公环境体验的同时，企业也注重以个性化的福利来提升员工的满意度，数码+IP礼盒成为员工福利新宠，实现了“科技+情绪”的双重满足。数据显示，京东618期间手机企业用户成交额同比增长80%，手表手环企业用户成交额同比增长30%，蓝牙耳机企业用户成交额同比增长40%，无人机企业用户成交额同比增长30%，数码相机企业用户成交额同比增长150%，采购产品呈现个性、多元化趋势。

又好又便宜的京东618不仅让消费者尽情享受低价抢购的快乐，更推动品牌商家实现稳健增长。京东3C数码企业618全周期战报显示，苹果、华为、得力等品牌斩获销售额前三名，华硕、大疆、爱普生、荣耀、奔图、vivo、惠普等品牌也进入销售额前十名行列。

此外，京东618期间，京东专项打造“3C数码618企业超省月”活动，持续助力企业用户采购降本增效，携手35家知名3C品牌构建企业品牌联盟，深度整合品牌与平台的优质营销资源打通公域与私域流量壁垒，带来企业专享真5折、企业新用户享3000采购补贴等优惠福利，实现品效合一的企业营销闭环，强劲带动企业业务增长。同时，京东“3C数码618企业超省月”还构建全维度营销生态体系，深度整合线上新媒体KOL矩阵资源和线下产业园区、商务楼宇、智慧物流枢纽等场景化触点，用多维服务网络链接千行百业的发展脉络，助力实现企业场域活动曝光超5亿，流量同比增长超130%，企业新用户增长超3万家。

京东3C数码企业采购会场覆盖京东企业购、京东慧采、京东公共采购、京东锦礼等4大采购平台，注重用户体验，促进企业快速决策下单。未来，京东3C数码企业将继续为企业客户提供商品、技术、服务等全方位支撑，助力更多品牌伙伴开启更有力增长。