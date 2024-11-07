京东11.11罗技大牌日正式开启 键鼠好物直降百元

【天极网数码频道】11月7日，京东11.11罗技大牌日正式开启，为了让消费者能更划算的入手罗技键鼠产品，京东携手罗技带来了键鼠新品直降百元的实在福利，部分产品还能叠加京东11.11满减券使用，到手价格更低。无论想要换新人体工学鼠标、电竞鼠标，还是高品质键盘，都能享受到“又便宜又好”的购物体验，11月7日来活动会场下单多买多优惠。

电竞鼠标方面，京东11.11带来更低价。其中，GPW3狗屁王三代无线游戏鼠标，全面升级8K Hz，采用新一代LIGHTSPEED无线技术，原价999元，现在779元即可到手。对产品性能有更高要求的消费者，不妨选择GPW4鹰眼无线游戏鼠标，职业赛事级无线技术加持，真正做到全局掌控、一枪入魂，原价1299元，现在下单只要1179元。日常办公想要选择一款好用的蓝牙鼠标，可以入手百元级别的罗技无线蓝牙鼠标，这款产品原价119元，现在在京东11.11只要89.9元。

现如今为了呵护手部健康，许多消费者都会选择入手人体工学鼠标，京东11.11也携手罗技带来了品质选择。罗技大师系列蓝牙鼠标――Master 3S采用弓背型轮廓设计，更加贴合手型，每一次使用都更加舒适，原价599元，现在在京东只要479元就能下单。还有罗技Lift人体工学鼠标，通过垂直设计和防汗橡胶掌垫，让消费者实现高强度办公也不伤手的使用效果，原价399元，现在在京东下单只要279元。

除了让用户提高生产力的鼠标，还有办公码字搭子――让用户事半功倍的好用键盘。这个京东11.11，罗技为用户带来Wave Keys人体工学键盘、罗技(Logitech)K98M机械键盘。其中，Wave Keys波浪键盘让双手保持自然的打字姿势，波浪形键盘设计让你轻松上手，京东11.11罗技大牌日到手只要379元;而罗技(Logitech)K98M机械键盘作为加载了AI大模型的客制化无线机械键盘，采用大中底缓震科技，带来沉浸式敲击体验，原价599元现在下单只需479元。

除了上述键鼠好物之外，还想入手其他罗技好物的消费者也可持续关注京东，今年京东11.11还将携手罗技不断上线爆款产品并带来实在福利，让每位消费者都能获得自己心仪的外设办公好产品。