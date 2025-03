2025 TCTÑÇÖÞ3D´òÓ¡Õ¹Ê¢´ó¿ªÄ» ¾©¶«Ð¯ÊÖÆ·ÅÆÒýÁì3D´òÓ¡ÐÂÇ÷ÊÆ

【天极网数码频道】3月17日,2025亚洲3D打印、增材制造博览会(TCT Asia 2025)在上海国家会展中心盛大开幕。京东作为渠道独家展商参展,携手创想三维、ELEGOO爱乐酷、纵维立方、HeyGears黑格、闪铸科技、Raise 3D、巨影、Polymaker、三绿、phrozen普罗森、知象光电Revopoint、彩多屋等品牌,为消费者展出了最新的3D打印产品。展会期间,京东3C数码采销直播间还开启了现场直播,一方面带领观众云逛TCT亚洲3D打印展,另一方面也邀请了各品牌相关负责人加入,共同在直播间为消费者呈现最前沿的3D打印产品与技术。感兴趣的消费者也可在线上直接购买,打开京东搜索“万物皆可打”,即可一键到达活动会场。

“3D打印太神奇了,模型、手办完全通过3D打印可以自由创作!”展会现场,京东展台人头攒动,吸引了众多观众的目光。展台上展示了拓竹的A1C、P1SC,纵维立方的M7 Pro、S1C、K3MC,HeyGears黑格的ReflexRS,闪铸科技的AD5X、Guider4、Guider4 Pro等新款3D打印机,以及Polymaker、三绿、彩多屋的打印耗材和知象光电的新品激光3D扫描仪,全面覆盖了从家庭用户到专业设计师的多样化需求。展台还特别设置了3D打印互动体验区,观众们纷纷上手操作体验,近距离感受科技的魅力。京东采销团队也在现场为观众详细讲解了每款产品的特点和应用场景,帮助消费者更深入地了解3D打印技术。

同时,3月17日13点,京东3C数码采销也在展会现场开启了采销直播,在带领观众云逛TCT亚洲3D打印展的同时,还实时通过直播间带来产品的限时优惠活动。各大品牌代表也加入直播间,共同为观众呈现最前沿的3D打印产品与技术。

其中,ELEGOO爱乐酷带来了新品CC 3D打印机,其喷嘴采用黄铜和硬化钢组合的设计,热端最高温度可达320℃,可打印多种高温和碳纤维材料;闪铸科技带来了AD5X、Guider4等多色FDM的国内首秀,并展示了高精度喷蜡WJ530解决方案、桌面级全彩解决方案以及光固化技术在工业领域的全新应用;创想三维携K2 Plus Combo、Creality Hi Combo等多款多色打印解决方案亮相,展示了多彩创作的轻松实现;黑格带来了Reflex、Relex RS,新品树脂PAF10、PAWW20,以及更多商业化成品,全方位展示了黑格打印设备、软件、材料等行业的布局;重点材料结合应用进行了展示,其突出的性能为消费者提供了更多想象空间;知象光电则展示了首款工业级激光三维扫描仪Metro X和旗舰新品MIRACO Plus 3D扫描一体机,无论是中小型物体还是大型物体,知象光电三维扫描仪都能以高效的扫描速度,精准捕捉物体细节,全能成像。

值得一提的是,上述多款3D打印机产品已抢先上线京东,消费者可以第一时间感受3D打印的科技魅力。除了展会现场的精彩呈现,京东还推出了“3D打印超级趋势”活动,联合各大3D打印品牌带来最新、最全的3D打印机产品,助力消费者的创意落地。打开京东APP搜索“万物皆可打”,即可一键到达活动会场,让各种天马行空的想象力照进现实。买3D打印上京东,打印、服务、耗材一站购齐,感兴趣的用户现在购买还可享国家补贴立减15%。

同时,京东采销也在现场向参展的3D打印企业进行了招商宣讲。京东刚刚宣布了“春晓计划”的升级,并重磅推出“新商三步法”,包含“0元开店、拿补贴投广告快速破单、上专属活动加速爆单”三大步骤。京东也将为商家提供从入驻、商品、破单、引流、营销、物流履约等在内的全链路解决方案,这一整套从开店到爆单的全链路支持,可让商家轻松掌握流量获取和销量提升。对于3D打印的新商家,京东还将提供品类返点支持、广告激励、专属融资服务、入京仓价格优惠、潜力商家转自营等更多资源倾斜、推广补贴、技术赋能,让3D打印的新商家在京东开店更简单、明确、有效,实现简单开店、快速爆单。

当前,国家“两新”政策加力扩围,借助“国补”政策优惠,3D打印市场迎来新的发展机遇。而近年来,京东3C数码将“3D打印”作为重点趋势品类,持续投入资源,通过引入优质品牌与产品,为用户提供先人一步的上新速度以及完善且可靠的售后服务,携手各大3D打印设备品牌推动3D打印机的加速普及。

未来,京东将继续携手各大3D打印品牌,通过持续的创新与技术升级,为消费者带来更多高品质、高性能的3D打印机产品,全面优化购物体验,让每一位消费者都能更便捷地享受3D打印带来的高效与乐趣。