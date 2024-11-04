京东11.11学习机成消费者关注热点 成交额增长超100%

【天极网数码频道】京东11.11正在火热进行中，最具诚意的价格、最有吸引力的商品和最贴心的服务，吸引消费者纷纷下单，尤其是电子教育品类再次迎来了销量高峰。截至11月1日24点，京东电子教育品类再创新高，成交额同比增长超50%。其中，学习机成交额同比增长超100%，电纸书成交额同比增长超50%。

在AI大模型规模化应用的推动下，电子教育硬件产品今年迎来了持续的升级迭代。学习机以其拥有的优质课程内容资源、丰富的练习资源、显著提高孩子学习兴趣的优势，在京东11.11期间成为家长群体关注的焦点。京东11.11期间，学习机成交额同比增长超100%。其中，科大讯飞、学而思、作业帮、步步高、希沃凭借卓越的产品品质和良好的用户口碑，成为最受消费者欢迎的TOP5学习机品牌。

电纸书作为现代人阅读新宠，以其便携、护眼、大容量等特性，受到越来越多读者的青睐。在京东11.11期间，电纸书成交额同比增长超50%。小猿学练机、科大讯飞、文石、iReader、汉王成为TOP5品牌。

集电视、平板、健身镜、智能音箱、显示屏于一体的闺蜜机，为人们带来随时随地看电视、健身、K歌、办公、学习的多元化体验，在京东11.11期间也获得了较快增长。其中，KTC、海信等品牌的闺蜜机最受欢迎。能轻松查阅单词和短语、具备发音功能可帮助学习者正确发音、提高口语水平的词典笔，跨越语言鸿沟、世界各地说走就走的必备利器翻译机，即时语音转文字，辅助多语言沟通的录音机，以及多场景应用的手写板等电子教育类产品，都成为京东11.11期间热销的产品。

当下京东11.11仍在火热进行中，海量电子教育在京东享好物好价，又便宜又好。培养孩子的学习兴趣，提高职场的工作效率，来京东11.11入手一款电子教育类产品，享受科技带来的高效体验。