华为发布HUAWEI WATCH D2，开启腕上血压管理新篇章

【天极网数码频道】11月26日，华为Mate品牌盛典上，正式发布了最新一代腕部动态血压记录仪――HUAWEI WATCH D2。它搭载玄玑感知系统，以其突破性的24小时动态血压监测技术，成为业界首款符合医疗标准的腕上动态血压表，同时它机身轻薄，搭配快拆表带气囊，为用户带来时尚舒适的体验。

全天候血压监测，全面健康管理服务

人体血压在一天之内是不断变化的，昼夜间具有明显的节律性，单次测量难以全面反映血压的真实情况;高血压还具有隐蔽性，部分消费者会因为在医生面前紧张血压升高，而在家中恢复正常，出现检测不准确的情况;此外，夜间血压的升高，与心血管事件的发生密切相关。因此，连续、多次、规律的血压检测显得尤为重要。

为了解决这些痛点，HUAWEI WATCH D2应运而生，搭载华为领先的玄玑感知系统，通过超窄力学气囊与血压融合算法，支持24小时动态血压监测，无论是白天的活动状态还是夜间的睡眠状态，都能进行连续、自动的血压测量，真正做到了全天候、无间断的血压管理。

动态血压监测被誉为高血压诊断和评估降压效果的金标准。通过一定时间内间隔进行多次血压测量，覆盖白天和夜间血压变化，能够更真实地反映患者的血压水平，有效识别隐蔽性高血压、白大衣性高血压以及夜间高血压等特殊情况。HUAWEI WATCH D2首次在智能穿戴领域实现了医疗级精准的血压测量，不仅填补了这一领域空白，更引领血压管理的全新趋势。

除了精准的血压测量功能外，HUAWEI WATCH D2还提供了全面的健康管理服务。其尊享守护服务包括动态血压报告解读、线上健康问诊、线下挂号陪诊等，为用户提供了从测量到解读、从咨询到治疗的全方位健康管理方案。此外，HUAWEI WATCH D2还支持个性化血压管理，通过智慧测量及提醒、每日任务打卡、血压管理周报等功能，帮助用户制定并执行血压测量计划，及时捕捉血压高峰值，有效助力血压健康管理。

外观更时尚，体验更全面

在外观设计上，HUAWEI WATCH D2轻巧舒适的机身设计、气囊表带采用亲肤软胶TPU材质以及仿生纹理工艺，为用户带来了时尚、舒适的佩戴体验。同时，其时尚简约的设计风格、高光镜面表圈以及精致旋转表冠等设计元素，彰显了华为对品质和细节的追求。

此外，HUAWEI WATCH D2支持一键微体检、全天候健康检测、家庭空间数据共享、80+运动模式等功能，其搭载的鸿蒙系统打破了智能手表的场景使用边界，让用户能够享受到更加丰富的应用生态和便捷的智能生活。

华为持续深耕运动健康领域，通过不断的技术创新和产品升级，为全球用户提供了更加便捷、精准的腕上血压管理解决方案。