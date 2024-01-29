年货节，富士X-H2S陪您记录春节旅行的精彩瞬间！

【天极网数码频道】春节将至，年货节的喜庆氛围已经弥漫在每个角落。这个春节，不仅是团圆的时刻，也是出游旅行的好时机。而富士X-H2S相机将为您带来卓越的拍摄体验，记录下您春节旅行中的每一个精彩瞬间。

现在正值京东年货节，富士也开启了“富贵连年，士事如意”活动，最高优惠9900元。富士X-H2S到手价16700元!

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富士X-H2S采用了全天候的机身设计，整机设有79处密封点，可全面抵御灰尘、湿气，或是在低温-10℃的严苛环境，对于户外拍摄有着极大的帮助。此外，机身采用全新五轴防抖组件，在搭配XF镜头时最高可实现7.0档的防抖效果，大幅度提升出片率。不论是家庭团聚的欢乐场面、城市灯光秀、还是美味小吃，这款相机都能成为你身边的得力记录工具。

第五代X-Trans CMOS 5 HS传感器拥有2616万像素，搭配X-Processor 5处理器的超强性能，并结合增强的高速AF对焦系统，使相机能够轻松应对面部/眼部的对焦功能外，还支持动物、鸟类、汽车、摩托车、自行车、飞机、火车识等动物以及交通工具的识别对焦，并能在最低-7EV的暗光下也能成功对焦。

无论是山水风光、人物肖像还是美食美景，都能够以出色的画质呈现，让您的照片更加生动逼真。如果你是一位喜欢拍摄人像的朋友，那么富士XF56mm F1.2 R WR这款大光圈定焦人像镜头绝对是首选。

富士XF56mmF1.2 R WR是一款大光圈中远摄人像定焦镜头，由8组13片组成，包括一片ED镜片和2片非球面镜片，可实现比前代型号更高的图像分辨性能。对焦组中使用了多达8片镜片，可最大限度地减少色差、球面像差和彗形相差，从而获得出色的图像分辨性能。最近对焦距离缩短到距传感器表面仅1250px，比前代型号短了500px。非球面镜片的加工精度更高，以减少散景中的洋葱圈效应。

对焦区域会以高分辨率显示每一丝细节，而全开大光圈可以在背景中产生漂亮的散景，凸显拍摄对象，进而提高图像的清晰度。再加上，镜头优化了最近焦距，更方便拍摄静物以及小景拍摄，大光圈营造迷人的散景虚化效果，领略大光圈中远摄镜头的魅力。这支镜头所呈现的令人惊艳的焦平面高清晰度，与背景中漂亮的散景形成了鲜明对比，可以更好的彰显拍摄对象和主体。

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而另一款定焦镜头富士XF8mm F3.5R WR超广角镜头则会通过广阔的视角，满足风光摄影、建筑摄影以及视频Vlog拍摄的时候助你一臂之力。

这款富士XF8mm F3.5R WR镜头是一款具备出色图像分辨性能的超广角镜头，包括9组12片镜片(含3片非球面镜片和2片ED镜片)。超广角焦距为8mm(相当于35mm格式的12mm焦距)，对角线视角为121o，非常适合捕捉风景中的海量信息，或利用超广角的视角优势拍摄戏剧性的场景。该镜头具备出色的图像分辨性能，能够以边缘到边缘的清晰度捕捉广阔的视野。

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另外，在高速模式下X-H2S使用电子快门能够实现约40张/秒(无间断连拍)。JPEG格式下能连拍1000张约为30张/秒，RAW格式下也可以达到约20张/秒的速度。而且相机还自带预拍摄模式，在半按快门按钮时相机就会开始拍摄，不会错过重要的拍摄机会。

除了照片拍摄，X-H2S在视频功能方面也有不错的表现，它可以拍摄6.2K 30P和4K 120P的高速视频，可记录422的10bit视频，并支持多种编解码器，包括Apple ProRes 422 HQ，满足你对于摄影和拍摄的各种需求。

视频方面的另一个亮点是新增了F-Log2模式，动态范围拓展高达14档，相比目前F-log提供了更大的动态范围，为后期制作提供更多空间。

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其他XF镜头推荐

XF18mmF1.4 R LM WR

富士XF18mmF1.4 R LM WR采用9组15片的光学结构，其中还有3片非球面镜片和一片ED(低色散)镜片。采用9叶片圆形光圈，最近对焦距离20cm，最大放大倍率0.15x。这枚镜头有着不错的光学素质可以为用户带来高画质的成像效果。镜头采用线性对焦马达，不仅对焦速度快而且声音非常小。

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春节旅行是一个充满欢乐和回忆的时刻，选择富士X-H2S相机，让你能够轻松记录下每一个精彩瞬间。无论是与家人共度团圆的时刻，还是探索新的旅行目的地，富士X-H2S相机都能够成为你的最佳拍摄伴侣。

在年货节期间，选择富士X-H2S相机，留下美好的春节回忆，让你的照片更加生动有趣!快来体验富士X-H2S带来的卓越拍摄性能吧!