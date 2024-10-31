31日晚8点现货开卖！京东11.11数码爆款真5折限量开抢

【天极网数码频道】今年京东11.11一波又一波的钜惠福利高潮迭起，京东数码再次发力。10月31日晚8点，爆款数码5折抢购、11.11元抽大牌好物、享政府补贴8折起等众多福利玩法上线，换新装备，等你解锁!

10月31日晚8点，快乐分你一半，5折我来分担!户外摄影爱好者心仪的索尼ZV-E10L半画幅微单相机、佳能EOS RP微单套机、大疆DJI Avata，随时监测运动状态的华为GT4智能手表，以及宅家一族不可错过的PS5国行光驱、北通G2手游手柄、XREAL Air智能AR眼镜、极米Z6X第五代，还有时刻观察家中毛孩子的萤石800万超高摄像头，众多数码爆款通通5折到手!

10月31日20点、21点、22点，京东11.11将发起三轮爆款数码5折开抢，比如通勤小帮手九号电动滑板车，户外旅行拍摄必备影石X4运动相机，果粉必入的Apple WatchSE、AirPods(第三代)等数码尖货，京东11.11开启5折限量秒杀，拼手速的时候到了!

除此之外，10月31日晚8点，照着数码爆款必买清单闭眼买不出错，11.11元抢大牌好物，三星手表超级礼盒、九号平衡车L6礼盒预约抽签，有机会11.11元将好物收入囊中。《黑神话：悟空》联名邮品、华为体脂秤3Pro、小米投影仪3 Pro等数码产品也是应有尽有，现货抢购倒计时!

为让更多用户体验到京东11.11又便宜又好的消费体验，多款数码盒子惊喜放价，用户只需在11月1日前完成预约，即可获得抽签资格，爱普生投影仪、360全家桶、大疆运动相机、松典数码相机等只要11.11元即有机会轻松拿下!

伴随京东11.11各种福利玩法加码，政府补贴至高20%再次点燃用户换新热情。有需要的朋友锁定京东11.11，买华为智能门锁PRO、小天才电话手表Z9、荣耀手表4、九号卡丁车Pro2代等产品，享政府补贴8折起，京东补上加补给你空前力度的优惠体验。

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