索尼PS VR2发布在即，已有用户收到发货通知！

【天极网数码频道】索尼在去年正式推出PS VR2，将于2月22日发售，目前已经有不少美国地区的用户收到发货通知，全球其他地区的用户也已经开始收到通知。

PS VR2采用OLED屏幕，提供单眼2000×2040 的分辨率以及90hz/120hz的刷新率，将支持4K HDR和110°广视角，还有中心渲染技术。此外还搭载六轴运动传感系统，包括一个三轴陀螺仪以及一个三轴加速度计，还有一个红外传感器。同时配备四颗摄像头用于耳机以及控制器，而红外追踪摄像头将用于眼部追踪，可能会带来眼球控制功能。

并且在游戏之外，PS VR2还支持VR影院，可以在虚拟环境中以360度观看VR游戏内容或是影片，支持4000×2040 的HDR影片格式(单眼 2000×2040)，帧率为 90Hz/120Hz或是1920x1080 24Hz/60Hz/120Hz HDR。

同时，只要将PS5的配件摄像头与主机连接，再用PS VR2进行游戏，就可以将游戏内容进行合并直播，大大减少了玩家的直播成本。PS VR2支持自定义游玩空间，可以通过PS VR2的空间摄像头来扫描房间，并且根据玩家的喜好来划分自定义游玩空间，在有玩过程中一旦接近划分区域的边界，VR眼镜就会发出警告。

2020年底，索尼发布次世代游戏主机PS5，但第二代PS VR设备却并没有一同到来。如今迟到两年之久的PS VR2已经在全球市场开启预售，国行PS VR2将于2月22日全球同步发售，国行版本的售价为4299元，将包含PS VR2头戴装置、PS VR2控制器和立体声耳机。同时PS VR2专用的控制器充电座也将同步推出，国行售价359元。

其实索尼很早以前就已经准备好了PS VR2硬件，但一直没有对外发布。其中最主要的原因是当下的VR内容还不足以支撑PS VR2的销售，如果索尼坚持以20款+游戏的强大阵容供PS VR2发布，那么可能会错过PS VR2的风口;但如果索尼不等VR游戏推出就发布PS VR2，是绝对可以在2022年上市的，但相应的可能会导致出货量低于预期。

并且索尼确认，PS VR2头显不支持向后兼容。这也意味着玩家无法通过PS VR2游玩上一代的PS VR游戏，对不少玩家来说，就无法通过最新的设备体验到之前的游戏。索尼方面给出的解释是，“PS VR游戏与PS VR2不兼容，因为PS VR2的设计是为了提供真正的次世代VR体验。PS VR2有更多先进的功能，如支持触觉反馈和自适应触发器的全新控制器，以及内向外追踪、眼球追踪、3D音频，当然还有HDR。这意味着，为PS VR2开发游戏需要采取与原来的PS VR完全不同的方法。"

同时根据彭博社的说法，PS VR2的预售表现非常不乐观，索尼已经决定将PS VR2本季度的出货量下调为100万台左右，基本上是原有计划的一半。在此之前，索尼原本计划在今年出货150万台PS VR2，不过会根据具体的市场需求进行微调。

目前国内电商的PS VR2售价已经最低达到了3969元，比起官方的4299元要低了330元。可见PS VR2有多不受到市场待见，其他产品都是上市即破发，而PS VR2干脆上市之前就已经破发，让人对其后续销售表示担心。