【天极网数码频道】11.11期间，京东3C数码采销直播间“直播比价 贵就赔”专场活动异常火爆，多名用户排队涌入直播间提供低价线索。根据直播间规则，用户只需连麦提供有效低价线索，即可获赠iPhone 17，价高商品还将现场调价至其他平台最低价的9折。直播间还同步发放多轮5折券，以实际行动捍卫低价承诺。

想参与比价的用户，可搜索“比价送苹果手机”进入京东3C数码采销直播间，在“不惧比价”专区选好目标商品，若查到其他平台官方旗舰店的同款型号商品前台价更低，即可在直播间发起连麦申请。京东采销会在直播中实时核实价格信息，确认线索有效后，京东采销会立即把该商品价格调整为其他平台最低价的9折，同时为提供有效线索的用户兑现一部iPhone 17。

在Windows笔记本比价专场中，三位热心用户积极参与连麦比价，尽管最终均未达成比价条件，但京东仍为每位用户送上了京东数码小宝贝玩偶作为惊喜礼物。一位用户提供机械师曙光16S笔记本电脑的低价线索，但其参考的天猫百亿补贴店铺并非品牌官方旗舰店，且京东对应店铺也非京东自营旗舰店，加上屏幕配置存在差异，不符合比价规则。另一位用户提供的联想小新14SE笔记本电脑低价线索，同样因参考的天猫百亿补贴店铺非官方旗舰店，最终比价失败。

还有一位用户针对机械革命翼龙15Pro发起比价，该用户提出抖音机械革命官方旗舰店中这款机型标价7525元，标注“国补后6079元”，比京东自营旗舰店价格更便宜。但京东采销核实后发现，国补名额有限，并非所有用户都能享受，用户无法直接以6079元的价格购买，实际价格仍为7525。而京东的政府补贴是普适的，每位用户都能享受，在京东自营旗舰店购买机械革命这款笔记本，到手价为6400多元，实际购买成本更低，因此这次比价最终也未成功。从这三位用户的比价尝试可以看出，对比其他平台官方旗舰店，京东自营旗舰店的实际到手价确实更便宜。

本次“不惧比价”直播连麦送苹果手机活动将一直持续至11月11日23:59，为整个11.11大促期提供不间断的低价保障。此举不仅是京东对自身价格竞争力的一次公开检验，更将“低价”承诺转化为一场用户可参与、过程可见证、结果可验证的透明实践。

京东正形成一种全新的“直播连麦比价”模式，它将价格高低的裁定权，从平台的单方声明，变成了由用户与采销现场共同确认。用户直接与京东采销对话，亲眼见证低价生成，为用户构建了更坚实的消费信任。

从11月1日直至11日活动结束，京东3C数码采销直播间将通过连麦比价与5折券发放，确保低价承诺贯穿始终。直播连麦比价让“低价”变得透明、直接、无需猜疑，最终为消费者带来确定性的安心与实惠。即日起，上京东搜索“比价送苹果手机”，即可参与连麦，赢取iPhone 17，感兴趣的用户可以多多关注!