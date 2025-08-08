每晚8点限时狂欢！京东“月黑风高夜”3C数码尖货真5折

【天极网数码频道】京东“热8购物季”在8月8日正式开启，并将持续至8月20日。作为本次购物季的核心亮点，每晚8点的“月黑风高夜”时段将带来重磅福利，消费者可尽享3C数码产品5折起购及稀缺爆品1元起拍的惊喜优惠。活动精选多款热门数码产品，涵盖智能手机、游戏平板、电竞外设、智能穿戴及文具书籍等，满足不同场景下的消费需求，并提供极具吸引力的月黑价。打开京东APP搜索“晚8奇妙夜”，即可抢先下单，开启高性价比购物之旅。

手机类产品凭借高性价比的旗舰配置与场景化性能优势成为本次活动的焦点。小米14黑色版本搭载第三代骁龙8芯片和光影猎人900传感器，为夜间拍摄和户外使用提供专业级体验，2199元的月黑价让旗舰影像能力触手可及。iQOO Neo9S Pro+则主打游戏性能，120W超快闪充搭配5500mAh电池，配合144Hz高刷屏与自研电竞芯片，满足手游玩家对续航和流畅度的双重需求，月黑价仅1599元。

游戏设备板块同样诚意满满。联想拯救者Y700游戏平板，搭载8.8英寸2560x1600分辨率屏幕，165Hz刷新率与中置散热架构确保大型游戏运行稳定，轻量化设计适配移动场景，只要1999元即可到手。AMZFAST 24.5英寸电竞显示器月黑价低至249元，200Hz刷新率与莱茵低蓝光认证兼顾竞技与护眼需求。ROG月刃AP鼠标，36000 DPI精度与三模连接方式为电竞玩家带来精准操控体验，199元就能把它带回家。

智能硬件领域则呈现多样化选择。哈曼卡顿琉璃4音响原价1999元，5折月黑价999元即可拥有，其搭载5种主题光效与360°环绕音效，100W低音炮与高低音独立调节功能为家居空间注入艺术氛围。雷鸟V3 AI拍摄眼镜五折优惠价1000元，提供4K拍照与实时翻译功能，39克超轻机身适配旅行记录与日常社交需求。

此外，文具书籍类产品同样带来惊喜优惠，国誉塔卡沙文具礼盒到手价为9.9元，实用设计适合学生和办公人群的日常使用需求。此外，《鸟笼效应》图书1元秒杀，为阅读爱好者带来高性价比的选择。

本次京东“热8购物季”促销覆盖多类热门产品，无论是追求高性能的科技爱好者、游戏玩家，还是学生与日常用户都能找到心仪之选。打开京东APP搜索“晚8奇妙夜”关键字，即可抢先下单，享受折扣福利，轻松应对游戏、办公、学习、娱乐等多样场景。