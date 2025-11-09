【天极网数码频道】11月9日清晨，2025北京通州运河半程马拉松正式鸣枪起跑，15000名跑者在京杭大运河畔共同奔赴热爱。作为本届赛事的冠名赞助商，京东以科技之力全面助阵，精心选拔百名跑步爱好者组成“京东戴表团”和“京东音速团”，用智能科技装备点燃秋日赛道的激情，让硬核装备陪你把北京的秋景，跑成专属的热血记忆。

本届赛事全程 21.0975 公里，起点设于通州区司空分署街，途经北京(通州)大运河文化旅游景区、运河商务区、副中心三大文化设施及绿心森林公园，终点位于中国人民大学通州校区，沿途风光与城市人文交相辉映，展现出北京城市副中心的独特魅力。作为北京通州半程马拉松的冠名赞助商，赛前京东在博览会现场设立品牌展位，集中展示智能手表、运动耳机等核心品类，让参赛者与观众能够近距离体验前沿科技带来的运动乐趣，并通过互动体验与产品展示，京东不仅为跑者提供了专业装备支持，也以科技力量助燃赛场激情。

随着2025北京通州半程马拉松圆满收官，赛事结果正式揭晓――孙晓阳以1小时05分17秒的成绩夺得男子组冠军，女子组冠军则由刘文清以1小时15分13秒的成绩摘得桂冠。两位冠军在赛道上用速度与毅力诠释了对跑步的热爱与坚持。作为冠名赞助商，京东特别为他们准备了“京东3C数码万元冠军大礼包”，以此致敬每一位为热爱全力以赴的奔跑者。

京东11.11大促正酣，运动耳机、智能手表等核心运动品类全面开启专属优惠――爆款运动耳机低至5折，京补合约耳机不止1折;爆款智能手表同样低至5折，并享60天碎屏焕新服务。打开京东APP，搜索 “北京音速团” 或 “北京戴表团”，即可一站式选购专业运动装备，畅享限时优惠与专属福利。与此同时，搜索 “京补合约” 还可叠加京补券，以更优价格入手韶音运动耳机，更有机会参与1折抢购大牌耳机活动，涵盖 韶音、cleer、声阔、科大讯飞 等人气品牌，好物不限量，惊喜不断。

从赛道到生活，京东始终以科技创新为核心驱动力，让智能装备更贴近运动场景，不止为跑者打造更专业、更智能的运动体验，也为广大消费者带来实实在在的优惠回馈。未来，京东将持续以科技赋能体育，以产品力与服务力点燃全民运动热情，让每一位热爱奔跑的人，都能畅享科技带来的全新能量。