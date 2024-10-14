10月14日晚8点京东11.11现货开卖 购华为3C数码好物可领至高1000元大额券

【天极网数码频道】10月14日晚8点，京东11.11现货开卖!推出全场直降、每天可领60元额外补贴、跨店每满300元减50元等多重优惠，为消费者提供“又便宜又好”的购物体验。此外，想要入手华为手机、平板等3C数码好物的消费者即刻起可以来京东APP搜索“华为大额券”，领至高1000元大额券，10月14日晚8点现货开抢，享爆款直降。此外，京东11.11还带来惊喜抽奖，消费者来华为京东自营官方旗舰店，10月14日晚8点至11月3日每日都有机会参与抽奖，免费得华为三折叠手机。

领取的华为大额券可用于购买HUAWEI Mate 60系列，其中HUAWEI Mate 60 512GB原价5999元，立减500元，领取大额券再减500元，京东价4999元;HUAWEI Mate 60 Pro512GB原价6999元，立减800元，领取大额券再减500元，京东价5699元，均可享12期免息、以旧换新享大额补贴。

用华为大额券入手HUAWEI Pura 70系列也有优惠可享，其中HUAWEI Pura 70 512GB原价5999元，立减500元，领取大额券再减500元，京东价4999元;HUAWEI Pura 70 Pro 512GB原价6999元，立减800元，领取大额券再减500元，京东价5699元;HUAWEI Pura 70 Pro+ 512GB原价7999元，立减800元，领取大额券再减700元，京东价6499元;HUAWEI Pura 70 Ultra 512GB原价9999元，立减1000元，领取大额券再减1000元，京东价7999元，均可享12期免息、以旧换新享大额补贴。

此外，HUAWEI MatePad Pro 12.2英寸可叠加300元大额券，预估到手价3699元起;HUAWEI FreeBuds Pro 3可叠加100元大额券，预估到手价999元;HUAWEI WATCH GT 5可领取100元大额券，预估到手价1388元起;华为Vision智慧屏4 65可叠加400元大额券，预估到手价3999元。

想要入手华为3C数码产品的消费者快来京东APP搜索“华为大额券”进入页面领券，然后锁定10月14日晚8点来京东11.11入手心仪产品。此外，京东11.11入手购HUAWEI Pura 70等爆品手机还可享30天意外换新，使用更放心。

附：京东11.11华为大额券爆品图