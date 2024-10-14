京东11.11启动发布会正式开启 跨界联名成年度消费关键词

【天极网数码频道】10月14日晚8点，京东11.11现货开卖，带来全场直降、每天领取60元额外补贴、跨店每满300元减50元等优惠举措，为消费者提供省钱省心地购物体验。在同日举办的“京东11.11又便宜又好”发布会上，京东还发布了“跨界联名”、“华流即顶流”、“无所不能的AI”、“又便宜又好的平替”、“老年轻了”、“以旧换新”六大年度消费关键词。与此同时，聚焦“跨界联名”年度消费关键词，京东采销还携手趋势见证人在发布会现场开启了酷炫走秀，为消费者展示了潮流3C数码游戏装备和品牌联名趋势好物。

今年8月，《黑神话：悟空》的上线引发了一场游戏热潮。“跨界联名”年度消费关键词的趋势见证人也从《黑神话：悟空》游戏爆火的现象着手，分享了对这一消费趋势的理解。他表示，《黑神话：悟空》中所塑造的“蜘蛛精四妹”、“猪八戒”等经典形象也让“天命人”们隔着屏幕获得了另一段人生体验。“为了更好的游戏体验，我们‘天命人’选择在产品丰富、服务完善、价格划算的京东入手各类3C数码游戏装备。”趋势见证人的这一选择也是许多“天命人”在购买3C数码游戏装备和游戏联名产品时的共同心声。

在《黑神话:悟空》还未正式上线时，京东就已成为《黑神话:悟空》全球官方合作伙伴，不仅承载了《黑神话：悟空》实体限量版产品的首发及销售，还创造了3万套产品开售瞬间售空的记录。此外，为了让更多“天命人”获得更加流畅的游戏体验，京东还为玩家们精心制作了“保姆级”装备推荐，覆盖显卡、游戏台式机、游戏本、游戏机及游戏周边设备，让各路“天命人”可以在“产品丰富、服务完善、价格划算”的京东入手各类3C数码游戏装备。

如今，跨界联名已然成为新的流量密码，2024年，京东联名款3C数码类商品数量同比提升146%，联名款家居用品、家用电器、美妆护肤产品销量增长超过1倍，IP联名商品正在撬动更大的市场空间。依托于《黑神话：悟空》这一IP带来的关注度，各大3C数码品牌纷纷推出联名款产品。京东作为《黑神话：悟空》周边产品的首发及首销渠道，更是依托于供应链优势能力，打通品牌与消费者之间的通路。数据显示，8月19日晚8点至8月20日，京东《黑神话：悟空》官方联名IP周边成交额超1500万，游戏手柄成交量同比增长超7倍。不只是《黑神话：悟空》，2024年，京东联名款3C数码类商品数量同比提升146%。

京东11.11已经正式开启，11.11期间，京东将联合众多品牌带来海量3C数码产品，更有超多品牌联名款好物京东下单可享政府补贴至高2000元、30天价保。实惠的价格、丰富的商品、优质的服务，锁定10月14日晚8点，与京东3C数码共同开启又便宜又好的11.11吧。