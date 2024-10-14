企业团购低至85折 京东11.11 3C数码企业专享活动来袭

【天极网数码频道】对当代企业来说，笔记本电脑、台式机等办公设备成为了刚需，优质的办公产品是员工工作效率的重要保障。然而，在采购办公产品时，中小企业往往面临着议价能力弱、采购成本高等问题。为了解决企业采购难题，京东11.11企业采购专区带来了超多优惠福利，多买多优惠，质量有保障，搜索“办公采购”，一键直达会场。

在京东11.11 3C数码企业超省月活动会场，企业采购专属优惠福利重磅来袭：此次活动不仅有新客专享的3000元采购体验津贴，多买多优惠，多件多折低至85折。

据悉，企业用户采购专享价覆盖热销超5万款产品，比个人账号采购更优惠。同时，企业采购享多品类商品一单购买享受整单团购，办公日用类产品如复印纸、硒鼓、文具、键鼠、网线线缆一单购买享低至9折优惠，设备一单购买享低至95折。企业采购阶梯价给足单一品类商品多件购买优惠福利，例如文具多件多折低至79折，耗材多件多折低至85折，设备多件多折低至95折。

值得注意的是，爆款直降亦是本次活动的一大亮点福利。爆款3C数码产品ThinkPad X13轻薄便携笔记本电脑、AppleAirPods、AOC电脑显示器、小米Redmi K70等至高直降1800元;包括联想、戴尔、外星人等品牌在内的超多AIPC产品将直降499元。

除此之外，得力、海康威视、南孚等多个品牌还有至高返500E卡福利;购买罗技系列产品满500还有限量赠礼等福利。

本次3C数码超省月活动还将在支付侧带来福利，企业用户首次开通京东金采支付，将享首单0门槛至高减188元福利，使用京东金采支付，单笔订单金额超3万元至高再减900元，还有机会获得至高300元的京东E卡。

而延保、180天置换不修、上门免费安装等重磅服务，也将持续为消费者实现“多快好省”购物体验保驾护航。