轻巧随行，视界无限 索尼大光圈超广角变焦镜头FE 16-25mm F2.8 G发布

【天极网数码频道】2024年04月18日，索尼(中国)有限公司正式发布全画幅F2.8大光圈超广角变焦G镜头FE 16-25mm F2.8 G(型号名：SEL1625G)。该镜头可在16mm至25mm的变焦范围内，实现最大F2.8恒定大光圈，采用紧凑轻便的设计，集出色的光学素质和便携性于一身，为用户提供了更加广阔的创作空间。

FE 16-25mm F2.8 G

Alpha 7C II+FE 16-25mm F2.8 G

FE 16-25mm F2.8 G具备高分辨率的画质表现，兼顾柔美的散焦效果和快速、精准、安静的自动对焦性能。镜身重量仅约409g，高度的便携性让创作者可轻松应对日常拍摄，实现超广角镜头特有的画面透视效果。该镜头具备与近期发布的FE 24-50mm F2.8 G镜头相同的滤镜直径、相似的操控性能及尺寸和重量，搭配索尼全画幅微单™，可轻松实现手持或配合稳定器拍摄。FE 16-25mm F2.8 G在旅行风光、美食探店、Vlog自拍等多种场景下为创作者扩展了更多摄影和视频的表达空间。

轻巧小巧便于随身携带，随时创作

G镜头F2.8大光圈的柔美虚化效果

覆盖全焦段的高分辨率表现

覆盖16-25mm超广视角

优异的近摄表现

FE 16-25mm F2.8 G的主要性能特点

采用先进的光学和结构设计，轻巧便携。

滤镜直径为67mm，体积仅约74.8mm(直径)x 91.4mm(长度)，重量约409 g。

内置3枚ED(低色散)镜片和4枚非球面镜片(其中1枚为ED非球面镜片)，有效减少球面像差并抑制色差，确保了从中心至边缘成像范围内的高分辨率表现。

配备11枚叶片以实现圆形光斑，加上优化的球面像差设计，配合F2.8大光圈延续G镜头一贯的柔美虚化表现及弱光拍摄能力。

具备出色的近摄性能，在AF(自动对焦)模式下，16mm广角端的最近对焦距离为约0.18米，最大放大倍率约0.20倍1。

内置双线性马达，在拍摄快速移动的被摄物体时依旧可以实现快速、安静且精准的对焦跟踪，搭配索尼新一代全画幅微单™ 速度旗舰Alpha 9 III，可在AF/AE跟踪时实现120张/秒的高速连拍2，展现出卓越的对焦跟踪性能。即使拍摄4K 120p或FHD 240p3等高帧率视频，镜头也可进行精准的跟踪对焦。

具备线性响应手动对焦功能，可实现平滑、精准的线性响应。

呼吸补偿功能呈现高质量的电影感画面。

支持索尼微单视频防抖增强模式4，实现更稳定的拍摄效果。

配备丰富的操控设计，如对焦保持按钮、AF/MF切换拨杆、无级光圈点按开关等。

具备防尘防潮设计5，前端镜片采用氟化物涂层，可有效防止指纹、灰尘、水、油以及其他污染物的附着。

索尼全画幅大光圈超广角变焦镜头FE 16-25 mm F2.8 G将于2024年4月下旬上市销售，建议零售价为8,499元，敬请点击了解产品详情：FE 16-25 mm F2.8 G。

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