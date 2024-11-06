到店即可领取京东3C数码小宝贝 京东11.11限时概念数码店即将开业

【天极网数码频道】之前京东11.11上线了“3C数码小宝贝”活动，毛绒绒的可爱玩偶一经上线便收获了大批粉丝。为了让更多消费者能获得这些毛绒绒的小玩偶，从11月6日起，京东3C数码将在北京市和成都市两地开启限时概念数码店，每人每天到店就能领取一个心仪的小玩偶。那么现在都有哪些可爱的“3C数码小宝贝”可以获取呢？现在就来看看吧。

京东的限时概念数码店将于11月6日至11月10日在北京和成都开放，其中北京门店位置在北京市朝阳区THE BOX朝外年轻力中心北门一层，成都门店位置在四川省成都市成华区成都万象城广场B馆北A广场，每日营业时间均为早10点至晚10点

在这两家门店中，京东为大家准备了电话、电脑、耳机等多款数码产品形象的毛绒玩偶，消费者每人每天到店都可免费领取一款喜欢的玩偶。人小气场足的大哥大玩偶嘟嘟、喜欢捉迷藏的耳机玩偶左中右、擅长跳街舞的铅笔玩偶涂涂、开心就震动的游戏手柄玩偶翁仔、趴泡面桶就睡的图书玩偶苏苏、能用脸比心的台式电脑玩偶康康、乖巧爱哼歌的录音机玩偶嗒达、贴心又聪明的智能手表玩偶欧沃、光滑圆润超级好摸的无线鼠标玩偶遛遛、运动最拿手的单反相机玩偶卡咖，这10款玩偶哪一款最戳中你呢？如果想要入手的不止一款，那记得抓紧机会，趁线下门店还在开放的时候多逛几次。

不在北京或成都的消费者也无需担心，现在打开京东APP搜“数码小宝贝”，进入活动页面后完成相应任务即可用东币兑换自己心仪的3C数码小宝贝，或者用东币在活动会场直接兑换心仪的3C数码产品。如果在京东下单3C数码产品，还能享受至高2000元的政府以旧换新补贴和30天价保服务，享受“又便宜又好”的购物体验。