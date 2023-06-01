数码爱好者的狂欢，富士XF镜头选购推荐

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作为摄影师平时接触最多的，除了相机之外便是镜头了，不同题材拍摄都需要相应的镜头来适配。在众多品牌中，富士相机深受广大摄影爱好者的喜爱，一方面是因为其出色的外观设计，另一方面便是它丰富的镜头阵列。今天要推荐两款镜头分别是XF30mmF2.8 R LM WR Macro和XF18-120mmF4 LM PZ WR。

XF30mmF2.8 R LM WR Macro

XF18-120mmF4 LM PZ WR

首先是XF30mmF2.8 R LM WR Macro，这是一款标准定焦镜头，由9组11片组成，包括3片非球面镜片和2片ED镜片，同时这又是一枚微距镜头，在最近的拍摄距离下进行1:1放大倍率的微距摄影。

镜身仅重195克，可实现出色的多功能性和便携性，35mm画幅46mm等效焦距接近人眼的视野，是自然呈现人像和街拍的理想选择。镜头还使用内对焦系统，对焦镜片组由线性马达驱动，以提供快速和高精度的自动对焦，即使是需要大范围移动对焦镜片的特写镜头，对焦操作也很安静和流畅。

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富士此款XF18-120mmF4 LM PZ WR，是一款电动变焦镜头，18-120mm大变焦范围，等效35mm格式27-180mm焦距，能够满足广角风景、人像、静物等多种拍摄场景。最大光圈F 4.0，全开光圈依旧能够提供不错的背景虚化。

采用12组15片镜头结构，包括3枚非球面镜片和3枚ED镜片，可有效抑制球面像差、失真和色差，从而获得出色的图像分辨性能。同时针对视频拍摄进行优化，可以抑制对焦过程中的视角变化和变焦过程中的光轴偏移。镜身采用13处密封处理，以确保防尘防滴溅，并且能够在-10℃温度下使用，适用于更多严苛环境。

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样片欣赏：

摄影师：Norifumi Inagaki，1/200，F8，ISO 400，使用镜头：XF30mmF2.8 R LM WR Macro

摄影师：Karen Hutton，1/400，F8，ISO 320，使用镜头：XF30mmF2.8 R LM WR Macro

摄影师：Yukio Uchida，1/310，F5.6，ISO 400，使用镜头：XF18-120mmF4 LM PZ WR

摄影师：Yukio Uchida，1/210，F5.6，ISO 400，使用镜头：XF18-120mmF4 LM PZ WR