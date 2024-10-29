11月1日来京东11.11 可先人一步入手《黑神话：悟空》联名邮品珍藏

【天极网数码频道】中国集邮携手《黑神话：悟空》发布珍藏级邮品，邮品共有五套，分别为《扰雾飞云》、《徐声韵长》、《行沾清味》、《思虑成妄》、《修制垢身》。五款礼盒封面图案分别为五个“天命人”形象，结合镂空、烫黑工艺，制作精良，细节毕现，售价均为126元，现在打开京东APP进入黑神话京东自营旗舰店即可下单预约，11月1日正式开售，感兴趣的消费者不要错过。

《黑神话：悟空》自全球开售以来受到了广大玩家的喜爱与青睐，同时游戏中的角色也给玩家们带来了许多“意难平”。中国集邮正是基于玩家们对游戏角色、游戏故事、西游文化的热爱带来了系列邮品珍藏，可让玩家们在现实中领略到东方神话与现代艺术的灵感碰撞。

值得一提的是，五套邮品中都内含邮票风琴折一枚(含四枚版个性化邮票一版、《中国古典文学名著―<西游记>》系列特种邮票中的一套)、“黑神话”图案火漆套装一组 ，特种纸结合压凹、烫金工艺，尽显沧桑底色，火漆图案为“黑神话”，玩家或收藏者可以在任何心仪的位置盖上来自《黑神话：悟空》的纪念印章。此外每款礼盒中也都包含一款独特的邮折，邮折为四折页形式，不止封面封底拉开后能呈现一幅完整的游戏画面，更包含了游戏场景和人物为题材的个性化邮票，黄眉、弥勒、八戒、四妹等众多游戏人气角色历历在目。

匠心之作的邮品承载了一代人的故事，也展示了中国传统文化的魅力所在。每一位在京东先人一步入手上述几套珍藏级邮品的玩家、收藏者，也将在传统文化的启发中获得对人生的感悟和见解，将一款游戏变成一段人生感悟，在未来的奋斗拼搏之路中直面自己的“天命”，获得专属于自己的成长之路。

今年5月，在《黑神话：悟空》还未正式上线时，京东已成为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴，同时也为消费者先人一步带来了许多游戏好物和《黑神话：悟空》联名产品，除此次先人一步上线的更多先人一步的中国集邮×《黑神话：悟空》联名邮品珍藏外，未来也将有更多的《黑神话：悟空》联名新品持续上线，想要入手的消费者可以持续关注黑神话京东自营旗舰店。

10月31日晚8点，京东11.11正式开场!补贴翻倍，限时28小时!无论想要入手《黑神话：悟空》联名产品还是最新款的游戏装备，都可以打开京东获得“又便宜又好”的新品购物体验。