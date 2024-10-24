1024程序员节喝杯咖啡提个神 京东11.11线下AIPC活动人气高涨

【天极网数码频道】10月24日程序员节当天，为让更多职场人了解到AI PC的强大生产力，京东11.11在MOJO中关村店举办“AI PC是打工人的AI啡”(谐音“爱啡”)线下活动，同时在线上加码来京东买AI PC抢1024杯定制咖啡的实在福利，通过多种玩法让程序员等职场人在放松身心的愉悦环境中，现场体验自己心仪的AI PC产品，带来持续高涨的现场人气，引发众多消费者打卡分享。

咖啡可以为打工人提神，而AI PC则可以为打工人提效。在“AI PC是打工人的AI啡”活动现场，京东11.11通过AI啡问诊所的新奇玩法，基于程序员等群体的工作痛点现场制作了永无BUG、添砖JAVA、码到程功、心想事程、猿力觉醒、码力全开等主题贴纸，工作人员则以问诊师的身份为现场参与者“治疗痛点”，为参与者现场派发主题贴纸，以趣味化的形式让AI的提效能力深入人心。

而在AI啡笑脸拍照和AI啡笑脸拉花环节，参与者现场领取杯套后抵达AI拍照机前就能快速定制出专属于自己的AI笑脸照片，拍摄完成后扫码即可领取专属笑脸照片，带上杯套和照片来到AI啡吧台还可以挑选咖啡口味，定制专属AI笑脸拉花咖啡。解决“痛点”品尝咖啡之后，参与者还能在AI啡好友接头点环节上手体验现场的AI PC产品并DIY属于自己的AI PC，同时还能获得打工伴侣周边礼品。丰富多元的趣味玩法吸引了众多职场人前来参与打卡，也让现场人气持续高涨。

京东一直是备受消费者信赖的3C数码换新首选渠道，除了在线下通过“AI PC是打工人的AI啡”活动加速普及AI PC相关产品，今年11.11期间，京东还为广大消费者带来了买AI PC享政府补贴至高2000元的实在优惠，以及30天价保的服务，让消费者享受到“又便宜又好”的AI PC换新体验。消费者只需打开京东搜“京东电脑11.11”即可进入活动会场轻松挑选自己喜欢的AI PC爆款新品，叠加政府补贴至高2000元的优惠后即可以更划算的价格入手现货。联想小新Pro14、华为MateBook X Pro、华硕灵耀14 Air、机械革命翼龙15 Pro等爆款产品目前也皆在京东火热销售中，下单之后即可更快收到现货，并在AI和咖啡的陪伴下让自己的工作效率变得更高。

还未来得及参与活动的职场人也无需遗憾，在11月9日到11月10日，京东11.11也将继续基于“AI啡”主题举办更有创意、更加有趣、更加丰富的线下活动，需要“打工伴侣”的职场人记得持续关注。