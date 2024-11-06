来京东11.11参与3C数码万店狂欢 万件单品低至5折

【天极网数码频道】11月6日，京东11.11开启3C数码万店狂欢，不但有千元爆款低至11.11元，还有万件单品可享限时5折优惠，抢到就是赚到。想要趁机低价入手3C数码好物的朋友记得锁定京东APP，搜索“3C尖货”即可进入活动会场，海量产品迎来限时低价，千万不要错过。

对于想为孩子买一款学习机辅导功课的家长们而言，趁这次京东11.11来捡漏是最划算的选择，日常价7999元的小度青禾学习机、日常价2499元的科大讯飞Al语文本C9学习机，在京东11.11都只需11.11元。除了学习机，给孩子买几份图书也是不错的选择，日常价50元的《荣宝斋书法入门套装》、日常价52元的《柳如是别传》、日常价45.5元的《福尔摩斯探案全集》同样只需11.11元即可入手。想要与孩子保持联系，但又不想给孩子手机，那么可以考虑儿童手表，日常价999元的众度商务电话手表、日常价399元的爱百分智能电话手表也是只需11.11元就能抢到。

想要在家体验娱乐生活，那么可以考虑投影仪和AR眼镜，日常价3099元的ROKID智能眼镜、日常价1599元的TYBOY投影仪只需11.11元就能体验。对于音乐爱好者而言，高品质的耳机、音响、麦克风是不可缺少的装备，日常价2898元的tingshengzhe无线麦克风、日常价2699元的MORROR ART黑胶唱片蓝牙音响、日常价1699元的beats solo3头戴式耳机、日常价1698元的NEO2骨传导耳机、日常价999元的塞那真无线蓝牙耳机全都只需11.11元就能捡漏，数量有限，先到先得。

除了限量抢购的11.11元爆款产品，还有多款3C数码好物也迎来了低至5折的惊喜优惠。家长朋友们可以趁机低价入手学习机和图书，日常价4999元的科大讯飞语文本C9到手低至1999元，还有到手价79元的《荣宝斋文房四宝套装》、到手价6.2元的《666件可写的事》、到手价14.9元的《边界感》、到手价7.9元的《少年读资治通鉴》同样享受了5折优惠。此外日常价149元的爱百分儿童智能手表降至73元，日常价899元的众度豪华电话手表降至399元，心动的家长朋友们千万不要错过。

除了给孩子买，也不要忘了换新数码装备奖励一下自己。添添自由屏到手价1099元，是追剧的好搭子。ROKID智能眼镜到手价1549元，戴上即可享受沉浸式游戏体验。日常价999元的赛那无线蓝牙耳机更是低至99元，比1折价更低。还有到手价550元的TYBOY投影仪、到手价650元的马歇尔便携音箱、到手价350元的天猫精灵CCH、到手价135元的iKF F1开放式耳机、到手价249元的EPZ音乐耳机、到手价83元的K歌麦克风全都低至5折，正值优惠力度最大的时候，想要换新装备的朋友们记得锁定京东11.11。

京东不但能为用户带来优质的产品，还能提供周到的售后服务和完善的权益保障。想要入手3C数码好物的朋友们记得锁定11月6日的京东11.11，不但有众多千元爆款低至11.11元可抢，还有万件单品享限时5折优惠，抢到就是赚到。