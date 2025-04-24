京东发起“真亮度不虚标”倡议 携手行业共推投影仪规范化发展

【天极网数码频道】4月24日，由中国电子视像行业协会指导和京东3C数码联合主办的2025年第五届中国智能投影产业高峰论坛(CSPC)在北京举办。作为智能投影行业的年度盛会，本次论坛汇聚了行业协会、权威媒体、智能投影核心品牌厂商以及产业链上下游企业等各方力量，围绕“行业标准共建、技术协同创新、生态共生机制、可持续发展路径”四大核心议题展开深入探讨，共同谋划产业升级战略。在大会上，京东重磅发布“真亮度不虚标”倡议，并宣布未来三年将投入2500万专项资金，全面赋能投影产业生态建设，推动行业高质量发展。

投影仪的发展历程是一部科技进步与创新的史诗。从早期体积庞大、操作复杂的模拟设备，到如今融合LED、DLP、LCoS和激光等尖端技术的智能产品，投影仪不仅实现了画质的革命性突破，更成功拓展至智能家居场景，成为现代家庭娱乐的重要组成部分。论坛现场特别设置了投影仪发展历程展区，生动呈现了京东19年来在投影领域的深耕与创新。从早期的探索到如今的引领，京东见证了投影仪行业的每一次蜕变。

作为中国投影产业发展的深度参与者，京东自2006年4月24日设立投影仪品类，并卖出第一台投影仪产品，此后始终与行业共成长。在产品创新方面，京东携手当贝推出行业首款激光光源智能投影，联合极米打造成交额破亿元的爆款单品，与坚果共同推出首款集成云台与投影机功能的创新机型，还通过C2M反向定制模式与瑞格尔合作推出首款价格下探至299元的投影仪，推动了产品的多样化与普及化。

在模式创新方面，京东开创性地打造了4K超高清趋势品类，并以100%的增速，创下细分品类增长纪录，联合小米打造行业爆款，开创平台与品牌共创新局面。在行业标准的制定上，京东不仅联合行业协会及品牌共同制定了游戏投影标准，还深度参与了CVIA亮度标准的制定工作，为规范市场秩序、保障消费者权益做出了重要贡献。

多年来，投影仪行业的快速发展为消费者提供了丰富的选择，但亮度虚标等问题层出不穷，不仅损害了消费者权益，也影响了行业的健康持续发展。为解决这一问题，京东在此次高峰论坛中携手行业协会及核心品牌厂商共同启动了“京东亮度认证”项目，承诺消费者若购买认证产品后发现亮度虚标问题，将提供“亮度虚标十倍赔付”的承诺。

未来，所有京东自营投影产品必须通过专业检测机构的严格检验，获得认证后方可上架销售。通过认证的产品将获得专属“亮度认证”标识及“真亮度不虚标”认证标签，并由京东保险提供“亮度虚标十倍赔付”的品质保障，全方位提升消费者购物体验。针对即将到来的京东618，京东在价格方面将以国补加平台补贴补上加补、每日惊喜、大促补贴持续吸引用户，产品方面，将以超级新品、超级大单、超级爆款丰富用户的购买选项，政策方面，将延续品类主推日专项资源，并持续对平台商家进行政策扶持，让用户、商家、品牌在今年的京东618实现多方共赢。

京东相关负责人也在会上表示：“京东将继续致力于创新与共创，推动投影行业迈向更高质量的发展阶段。”为此，京东将依托自身优势，持续激励技术创新和产品升级，为优质企业创造更广阔的发展空间。 未来三年，京东将继续投入2500万专项资金、亿元流量扶持等，全面助力企业创新发展和产品推广。

本次智能投影高峰论坛的成功举办，标志着智能投影产业标准化建设迈入新阶段。京东通过构建“标准制定、认证实施、品质保障”的全方位服务体系，展现了推动智能投影行业高质量发展的决心与实力。未来，京东将继续携手各方合作伙伴，共同探索智能投影产业的新机遇、新挑战，为消费者创造更加丰富多彩的视听体验，推动产业的持续创新与繁荣发展。