【天极网数码频道】7月31日，第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心正式开幕。作为游戏与数码外设行业的产品风向标，ChinaJoy现场集聚了各大品牌的前沿新品。为让更多玩家体验到这场外设盛宴，京东站内同步上线“ChinaJoy展同款键鼠金榜”活动，将ATK、重力星球、VGN、狼蛛、迈从、前行者、达尔优、红魔、MelGeek、AKKO、NuPhy、珂芝、塔塔次方等十余家键鼠品牌的爆款新品集结一堂。用户打开京东APP搜索“键盘”或“鼠标”，就能直达活动页面，以爆款直降的福利价格把ChinaJoy同款好物带回家。

走进今年的ChinaJoy展馆，展台前人潮涌动。ATK旗下超高端品牌梵塔键盘带来全新旗舰级产品ATK梵塔FUZZY60/63V2磁轴键盘，吸引众多玩家排队上手体验。狼蛛集结了AG60、AG75、F87 PRO V2等全明星产品矩阵，覆盖键盘、鼠标、耳机、音箱全赛道;前行者则带来了全球首款液压杆磁轴双板键盘Alpha87等硬核新品;珂芝也携I98矮轴机械键盘等多款重磅产品亮相。展台之间，随处可见玩家反复敲击键盘感受轴体手感、手握鼠标测试轻量化设计的场景，从电竞对战到桌面美学，从极致性能到个性表达，每一个用户都在用真实的上手体验诠释着外设装备的无限可能。

无论是亲临现场的发烧友，还是守在屏幕前的爱好者，锁定京东同步推出的“CJ展同款键鼠金榜”，都可将展会同款键鼠好物一键收入囊中。在电竞对战和极致性能的赛道上，磁轴键盘和轻量化鼠标是许多硬核玩家的升级首选。狼蛛F87Pro无线三模客制化键盘以扎实的做工和稳定的无线性能，在高强度对战中依然能保持精准响应;前行者X87Ultra无线机械键盘凭借成熟的轴体方案和舒适的手感调校，同样深受玩家青睐;ATK RS7 Air磁轴键盘则搭载第三代烈风ULTRA磁轴方案，全链路延迟低至0.28ms，指尖按下冰刃轴的瞬间响应几乎感觉不到等待。在鼠标品类，轻量化已成主流趋势――ATK蜻蜓A9Plus无线鼠标以53g的超轻机身和全能模具设计，兼顾了竞技性能与日常握持舒适度;重力星球破茧M2心冻粉鼠标采用镂空轻量化设计，配合RGB氛围灯效，无论游戏还是办公场景都能灵活应对;VGN V98Pro V4客制化机械键盘则凭借10000mAh超大电池和双8K回报率，为追求续航与性能兼顾的玩家提供了扎实选择。

而在桌搭美学与多场景使用方面，重力星球破茧K1 LITE机械键盘以仿生骨骼镂空结构与高透PC外壳呈现出极高的视觉辨识度，支持拆机切换Gasket与TOP双结构，搭载定制星闪轴配合4000mAh电池，续航至高可达235小时。同系列的破茧K1 PRO机械键盘则采用铝合金外框与朋克机械风格设计，外露式金属脚撑自带RGB灯效，敲击手感紧实通透，反馈清晰利落。NuPhy kick75静音矮轴机械键盘采用超静音矮轴，打字声音柔和，有效减少手腕压力，确保长时间打字舒适。达尔优COOL68磁轴游戏键盘采用68键紧凑布局与T-Gasket结构，两侧“光翼灯箱”可呈现动态光效，支持全键混轴，玩家可在影刃磁轴与冰刃磁轴之间自由组合。这些产品在材质、配色和设计语言上各具巧思，无论玩家的桌面是硬核电竞风还是简约办公范，都能在京东“CJ展同款键鼠金榜”中找到契合自己审美的那一款。

从磁轴键盘到轻量化鼠标，从赛博风桌搭到静音办公利器，京东“CJ展同款键鼠金榜”几乎覆盖了玩家对键鼠装备的全部想象。打开京东APP搜索“键盘”或“鼠标”，即可直达“CJ展同款好物金榜”活动页面享爆款直降福利。从展台体验到线上下单，京东正在缩短玩家与新品之间的距离，属于玩家的夏日装备盛宴即刻开始。