【天极网数码频道】7月31日第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心正式开幕，位于N5骁龙主题馆05号的京东3C数码展台人气爆棚。该展台围绕新奇特、游戏对战、摄影影像、科技新品四大展区，集结荣耀、小米、vivo、OPPO、三星、iQOO、一加、红魔等十余家品牌的众多3C产品集中亮相，覆盖手机、平板、键盘等全品类游戏装备，搭配荣耀Robot Phone、口袋AI私教机等AI前沿产品互动体验、3D打印造物工坊及顶流嘉宾互动，为玩家打造一站式硬核电竞装备体验。

开幕首日，京东展台主舞台迎来宝石Gem现场嗨唱骁龙版《枪火》，全场玩家跟随节奏蹦迪，气氛燃至顶点。值得一提的是，京东展台展出的热门新品荣耀Robot Phone也随着歌曲节奏同步律动，摄像头跟随音乐“点头摇头”，成为舞台上的意外主角。现场观众争相上手体验，新品区内三星Galaxy Z Fold7与Z TriFold创新三折叠屏、小米Note17、vivo X300e、荣耀Magic V6、OPPO Find N6等旗舰新品，同样吸引大批玩家排队上手体验。

京东神装影像馆成为ChinaJoy馆内出片率最高的区域之一。vivo X300 Ultra、OPPO Find X9 Ultra、小米17 Pro Max、三星Galaxy S26 Ultra、荣耀Magic8 Pro等影像旗舰手机集中亮相，供观众上手实拍。京东现场配备超长滑轨摄像与超长焦摄影体验区，现场多位coser选择在此区域取景拍摄，利用影像旗舰的长焦与大光圈能力捕捉Cosplay造型细节，不少摄影爱好者也排队等候试拍，一位正在使用OPPO 摄影套装拍摄coser的观众表示：“10倍光变确实厉害，远距离也能拍清cos服上的细节纹理。”此外，第九届京东影像大赛的众多优秀参赛作品也在该区域展出。

京东游戏区则化身神装热血竞技场。真我GT8 Pro、红魔11S Pro+、iQOO 15 Ultra、一加15T、荣耀WIN等搭载第五代骁龙8至尊版处理器的旗舰游戏手机，以及联想拯救者Y700五代、红魔游戏平板5 Pro等电竞平板悉数亮相。京东在展区开设无畏契约水友赛，现场玩家组队使用骁龙电竞装备同场竞技，大屏实时转播比赛画面。不少玩家表示，用京东现场展出的高性能旗舰机打瓦“帧率稳、手感好”，现场体验感远超预期。

新奇特区同样人气高涨，由京东联合创想三维K2系列3D打印机高精度制作的巨型机甲模型成为全场焦点，观众纷纷驻足合影。京东联合创想三维、乐立克、长朗科技等品牌打造的3D打印造物工坊，成为二次元cosplay的“终极武器库”。在乐立克联动《无畏契约》及京东电竞姬IP打造的周边DIY定制体验区，现场观众可使用烫画设备将限定IP图案制作到手机包、帆布包等周边载体上，同时体验拼豆DIY玩法，生成个性化拼豆图纸，完成从创意设计到实物制作的完整创作过程，打造专属于自己的IP周边。不少coser带着自己的装备前来定制专属周边，现场排队体验热度持续走高。此外，BodyPark ATOM口袋AI私教机、NUNA AI智能吊坠、雷鸟V4 AI眼镜等京东Aidol创造营热门获奖产品也吸引了大量玩家驻足体验，AI技术在日常生活中的多元应用引发观众浓厚兴趣。

随着2026 Chinajoy火热进行，京东展台还将迎来更多亮点环节：千万粉丝顶流coser兔娘将于8月1日来到现场与粉丝互动，京东十二姬coser集结走秀将在8月1日至2日登场，为现场观众带来一场跨次元的视觉盛宴。每日舞台还可抽奖赢京东3C数码万元大奖，荣耀Robot Phone、OPPO Find N6、小米平板8、富士相机等3C数码神器，3C数码小宝贝玩偶和吧唧、扇子等众多好物以及无畏契约和京东十二姬官方周边将在现场送出。

与此同时，京东出炉游戏用户、摄影用户、商务人士购机金榜，为广大消费者提供购机参考。京东骁龙超级品类日也已同步开启，专属会场覆盖骁龙手机、平板、AI PC、智能穿戴等全品类终端，上京东搜索“骁龙超品”，爆款手机低至5折，买游戏装备就上京东，又好又便宜。