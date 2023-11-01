神州数码战略布局生成式AI 三位一体打造企业生成式AI破局之道

【天极网数码频道】10月26日，“信息化百人会2023年会”期间，神州数码正式发布生成式AI的重量级核心产品平台――神州问学，并启动“问学共创计划”。神州数码联合信百会研究院发布行业《生成式AI企业级落地白皮书》，携手十余家产业生态力量共同开启“生成式AI问学共创计划”，三位一体打造企业生成式AI破局之道。

那么神州数码将如何让生成式AI更好地赋能千行百业？神州数码又将在其间扮演怎样的角色？近日，神州数码副总裁CTO 李刚、神州数码战略营销部总经理皇甫子乔等神州数码高管接受了包括天极网在内的多家媒体的群访，就产品研发、市场策略、未来规划等细节问题做了进一步深入交流。李刚表示，我们不做基础大模型，而是希望通过问学，可以构建一个生成式AI企业落地的生态纽带和场景落地创新平台，加速产业创新和生态破局。

神州数码的生成式AI探索 打造AIGC生态平台

自今年年初以来，以认知大模型为代表的通用人工智能在全球范围内引发热潮。国际知名企业如OpenAI、微软、谷歌等纷纷加大投入，国内高科技企业也争相投入研发，掀起了“千模大战”。不过此次神州数码发布的“神州问学”，却并没有选择大模型而是选择拥抱生成式AI。

面对这一疑问，神州数码副总裁、CTO李刚表示，神州数码在生成式AI技术大潮中的战略定位是企业AI的创新平台、生态纽带和服务伙伴。我们不做基础大模型，而是做大模型的集成与应用开发交付平台，加速企业AI创新;做大数据的服务伙伴，加速企业数据治理升级;做生态纽带、模型市场、数据集市、应用商店，加速产业创新与生态破局。

李刚希望通过神州问学平台，可以构建一个生成式AI企业落地的生态纽带和场景落地创新平台，加速产业创新和生态破局。

积极拥抱基础大模型 神州问学的引领模式

随着传统的技术体系、组织架构、商业模式、产业形态被加速重构，数实融合迈向更加深入和广泛的新阶段。神州问学平台不仅将为企业提供模型、算力、数据和应用的连接能力，既是一站式企业大模型集成平台，也是企业的大模型运营平台。

而在此过程中，面对神州问学平台将如何与其他基础大模型、实行互助共赢的提问。李刚认为，生态的共建是以客户和市场需求为牵引，所以未来神州数码首先将在加速构建在企业级生产力上面发力，通过基于大模型技术的应用让企业可以去快速应用到底层价值;其次，神州数码希望解决大模型厂商所面临的瓶颈、困难，能够与大模型厂商一起不断地把场景探索、固化，进而探索出一些标准，在产业上实现可复制性。

“如果未来所有企业要应用大模型技术，可以基于神州数码过往积累的客户生态、产业生态伙伴的力量，在坚持永远以客户为中心的前提下将它发扬光大。”皇甫子乔补充道

“问学共创计划”正式开启 携手共赢、合作向前

目前，生成式AI所引发的技术变革和应用场景的崛起尚处于萌芽阶段，然而迅速涌动的信息潮流导致了信息超载。企业在面对这一技术进步所带来的潜在业务影响时，往往陷入选择困扰和不必要的担忧。

李刚表示，为助力企业更好地了解趋势，我们联合信百会研究院共同发布了《生成式AI企业应用落地技术白皮书》，从六层技术生态的角度阐释生成式AI带来的技术创新和挑战，探索和总结生成式AI企业应用落地实践以及AI产业政策与发展趋势，从而加速数字化转型走向新阶段。

同时皇甫子乔透露，在此次的“信息化百人会2023年会”期间，很多企业纷纷加入了我们的 “问学共创计划”，其中不仅有天士力、西门子医疗、奇瑞汽金、安徽征信、徐辉设计院、北汽福田等创新头部行业用户，也有科大讯飞、HiDream.ai、百川智能、360、智谱AI等大模型企业，还有神州信息等金融科技企业，高科数聚等汽车行业大数据企业作为共创伙伴参与其中。

不过李刚也表示，“生成式AI技术在企业的场景落地有着一系列的挑战需要解决。最后一公里不是最后一平方公里。”李刚说道，“之前在与客户的闭门交流中，有客户抱怨说看上去是最后一公里了，但走起来怎么也不止一公里。其实大模型企业落地需要的是更多方面的就绪，它不是线性的过程，它是综合的过程。”

李刚强调，企业真的需要一个相对完整的生成式AI创新应用平台，这个平台是快速部署算力、准备数据、管理场景应用、生命周期四个层面的能力，还能够通过持续迭代产生高价值、低技术成本的效果，这样才是真正地填补了所谓的生成式AI大模型本身和企业场景应用之间一平方公里的区域。