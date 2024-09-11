奔图“扛打系列”新品在京东直播发布 双方合作关系进一步深化

【天极网数码频道】9月10日，国产打印机领军品牌奔图携“扛打系列”全新打印机产品做客京东3C数码采销直播间，与京东采销一起进行了新品上市的直播发布，共同为直播间的用户带来更高效、更稳定、更安全以及更智能的打印新体验，新品也同步在京东先人一步首销。双方在直播间内就奔图“扛打系列”新品的技术突破，以及打印机产业的发展趋势进行了深入沟通，将共同携手推动国产打印机生态的可持续发展。

“扛打系列”京东先人一步上市即热销

近年来，随着家庭学习打印、内容打印、大印量打印需求的变化，以及移动手机打印、远程打印等打印方式成为产品主流需求，各大品牌纷纷推陈出新，打印机市场呈现一派繁荣景象。作为国产打印机行业的先驱品牌，奔图持续探索打印机核心技术创新，此次在奔图“扛打系列”新品上，更是提供了“扛打”的极致体验，自带原装大容量耗材，开机即打6000页，单页成本只需2分钱，支持手机、电脑、平板等设备的多方式连接，也支持双面打印、微信远程打印等打印方式，满足了消费者多元化需求的同时，也解决了消费者打印成本居高不下的难题。

直播期间，互动持续火爆，“扛打神机”的弹幕不断刷屏，奔图扛打系列迎来了首销开门红，“买扛打神机，赠送一个原装粉盒”及“直播间参与晒单，额外赠送京东卡”的购机福利，也进一步点燃了消费热情，使得新机销量持续走高。不难看出，新机不仅性能“扛打”，销量更是“扛打”!

对于追求高效办公的商务环境来说，“卡纸”无疑是一个亟待解决的大难题，它考验着打印设备的稳定性和可靠性。奔图总经理何林在直播间表示，正是基于对企业用户需求的精准洞察以及对行业痛点的深度分析，奔图着力在打印机稳定性、耐用性上持续攻关，并在“扛打系列”新品上实现了跨越式的突破。

在技术方面，奔图“扛打系列”通过几十项优化升级，突破了卡纸技术难题，实现了连续打印20万页，卡纸率低于0.02‰的打印技术新突破，刷新了行业纪录，并获得了权威认证机构“中国赛宝实验室”(工业和信息化部电子第五研究所)的认证，进一步提升国产打印消费体验。此次新品在京东“先人一步”首销，并为京东下单用户提供下单赠原装粉盒，享180天只换不修、评价晒单赠E卡、原厂两年保修、以旧换新享200元补贴等超多福利。

京东与奔图深度合作提升打印体验

京东与奔图早在2012年便建立了深度合作。十余年来，京东依托于高效的供应链体系、快捷优质的客服系统以及稳定先进的用户体验管理等优势，帮助奔图实现更精准的产品开发、服务产品和模式探索，让奔图系列产品更快普及到潜在消费者群体当中，同时借助京东的全渠道线下门店和企业客户资源，为奔图提供更完善的货场匹配体系和更有效的品牌展示，助力奔图实现全域增长。

在京东的鼎力支持下，奔图开始进军家庭打印市场，如今已经成为京东站内国产TOP1的打印品牌，并屡登京东打印机金榜TOP1和激光打印机热销榜。今年4月，京东与奔图围绕产品、营销、服务、渠道等方面达成战略合作，双方就未来三年奔图在京东全渠道同比增长100%的销售额目标达成共识。今年5月，在国家大力推动消费品以旧换新的政策支持下，奔图再一次官宣了与京东的战略合作，双方共同投入2000万元以旧换新专项补贴，推动废旧打印机的环保回收，帮助用户降低换新成本，提升用户打印体验。此次“扛打系列”新品的问世，也将进一步深化双方的合作关系，为实现双方共赢共发展打下深厚基础。

未来，京东将持续依托优质的供应链、精准的用户需求洞察、全链路升级的营销能力以及持续升级的用户服务能力，与奔图携手为消费者和企业客户提供更多、更快、更好、更省的打印消费体验，同时共同推动国产打印产业的高质量发展。