京东率先上线2025年国家补贴活动 买3C数码至高立减2000元

【天极网数码频道】2025年1月1日，消费品以旧换新国家补贴拉开帷幕，京东将继续承接国家补贴发放工作，湖北、湖南、江苏会场已于1月1日率先上线，各省市活动会场陆续上线中。错过2024年“国补”的消费者，可在新的一年里来京东APP搜索“3C补贴”进入活动会场领取资格，购买包括电脑在内的单件/单次商品，享至高补贴2000元。

2025年消费品以旧换新国家补贴将继续对家电、电脑等八大品类发放专享补贴。其中，电脑品类包括笔记本、游戏本、一体机、台式机等符合一级、二级能效的产品，在补贴额度上，一级能耗产品可享20% 补贴，二级能耗产品可享15% 补贴。消费者到京东以旧换新和直接购新均可享受补贴。

值得一提的是，2025年部分省市积极响应国家促进消费的政策号召，对补贴范围进行了扩容，从原先的8大类扩展至“8+N”类，进一步丰富了消费者的选择空间。以湖北省为例，补贴范围涵盖12类大家电、N类其他家电。N类产品，包括不限于智能门锁、投影仪、智能穿戴设备(AR、VR等智能穿戴设备)、消费级无人机、消费级机器人、3C服务器、智能运动装备(含运动相机)、学习机(含游戏机)、耳机、移动充电宝、闺蜜机、监控摄像、翻译机、相机(不含镜头)等等。

自2024年“两新”政策(即大规模设备更新和消费品以旧换新)实施以来，京东便第一时间投入到以旧换新补贴的支持和承接工作中。作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东通过长期的投入和优化，构建了高效且广泛覆盖的供应链网络。从研发、采销到客服、物流，京东超十万名工作人员在2024年全力参与、支持3C数码品类的以旧换新工作，最终在用户端获得了好口碑。据新质生产力研究院发布的一份调研报道，近8成用户认可京东的“价格力”和“履约服务”等能力，在以旧换新时更愿意首选京东。

此外，京东持续推进送新、收旧的一体化服务，让消费者“得新汰旧”更无忧。目前，京东在给消费者送新产品的同时，可一站式将旧商品取走。取送同步的“一站式以旧换新服务”和一次最多用6件旧电子产品的跨品类以旧换新，让消费者足不出户一次性完成旧机回收和新机送达，进而为用户降低换新成本、提供省心省力的换新流程。

作为2025年率先上线“国补”会场的渠道，京东持续为消费者打造“又好又便宜”的购物体验。想要换新3C数码产品的消费者记得锁定京东APP，搜索“3C补贴”领取资格，享至高立减2000元福利!