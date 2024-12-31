京东3C数码采销直播间送跨年福利 iPhone 16 Pro Max享直播专属价

【天极网数码频道】12月31日，京东3C数码采销将以直播的方式陪广大用户朋友们一起跨晚，共同迎接2025年的到来。京东3C数码采销直播间，除了有趣有料的互动内容，京东也将为观众朋友们带来丰富的3C数码爆款好物，手机、笔记本、学习机、充电宝等品类都有专属优惠低价。心动的朋友记得锁定京东3C数码采销直播间，惊喜低价好物等你来抢。具体有哪些值得入手的产品，下面一起来看看吧。

作为当代人群必备的数码产品，手机品类备受广大用户的关注，京东3C数码采销直播间也带来了多款手机好物。比如iPhone 16 Pro Max(256GB)，4800万像素超广角摄像头让拍摄更清晰，视频播放时间更是延长到了33小时，直播专享价为9299元，并且支持使用消费券，价格将低至8899元，还可享12期免息。荣耀GT(12GB+256GB)，采用绿洲护眼电竞屏，带来360度全场景晕动舒缓显示，观看更舒适，直播专享价2149元，可享6期免息并赠出行礼盒。还有小米15(16GB+512GB)，支持超声波指纹解锁，夜晚解锁不晃眼，湿手脏手解锁也无忧，直播间售价4999元，还专享赠送耳机+充电宝。此外如果日常手机耗电高，可以入手一台充电宝。ANKER Magsafe磁吸充电宝，容量高达10000毫安并支持20W快充，兼容苹果安卓，直播专享价54.5元。

对于游戏爱好者而言，想要体验更佳，少不了优质的游戏本和显示器、鼠标等外设装备，这次跨晚直播京东也带来了相应的精选产品。全新AI游戏本外星人M16R2，搭载了酷睿Ultra 7和RTX 4060显卡，性能强大，直播专享价11989元。SANC27英寸G73显示器，采用2K 240Hz高刷IPS屏幕，并经过了专业电竞级校准，直播专享价989元。还有专业电竞级鼠标GPW 4代，其轮询率高达8000Hz，远超行业标准，让跟枪更平滑稳定，直播专享价1099元。

除此以外，京东3C数码采销直播间也为需要学习搭子的用户带来了合适的产品。科大讯飞人工智能学习机P30搭载讯飞星火认知大模型，可进行AI一对一个性化辅导，重点攻克薄弱处，直播专享价2799元。点石制笔时空盾礼盒内含16支笔+时空舱IP钥匙扣，盾牌状礼盒炫酷又有趣，直播专享价155元。想要提升自我少不了大量的阅读，可以考虑选购2025年个人提升阅读计划新书盲盒+京东读书VIP年卡，直播专享价365元。对于喜欢在晚上学习的夜猫子而言，在桌面摆放一个众得利迷你小夜灯也是不错的选择，而在京东3C数码采销直播间，这款小夜灯享限时1元秒杀价，抢到就是赚到。

12月31日当晚来京东3C数码采销直播间，京东不但能为你带来一场有趣有料的直播互动，还能提供多款低价好物，无论是想入手游戏装备还是想要学习搭子，都有适合你的3C数码好物。心动的朋友记得锁定京东3C数码采销直播间。