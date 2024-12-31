京东头戴耳机新年时尚派对引围观 多位达人现场走秀燃爆全场

【天极网数码频道】在“穿搭”、“时髦”愈加重要的今天，消费者入手3C数码产品的需求也更加多元，时尚属性也成为消费者下单时的重要考量因素，为了满足当代消费者对于时尚的需求，京东于12月28日-29日在北京三里屯一号场T+MALL举办“头戴耳机新年时尚派对”，“穿搭CP”展示、零距离体验头戴式耳机、拍照打卡等丰富潮流的活动环节也吸引了海量用户围观，活动现场的各种“穿搭CP”也燃爆全场，成为三里屯街头的时尚风向标。

针对滑雪、CityWalk、出街、徒步、户外运动等消费者常见的冬日生活场景，京东音频携手京东服饰开启冬日时尚新篇章。活动现场邀请了新生代音乐人@阮遇、自媒体人兼品牌主理人@金紫怡Sika、达人@梁潇、达人@吴不伊，还有时尚老Icon@康康和爷爷、时髦爱豆@伍雅露lulu以及时尚博主@胡明昊等网络达人亲自参与活动走秀，展示头戴式耳机与潮牌服饰相巧妙融合所呈现出来时尚与潮流，让更多消费者了解到只要穿搭够潮，年龄不是问题。此外，头戴式耳机在不同年龄、不同性别、不同体型上所展现的“百搭”属性也吸引了许多消费者现场体验，活动氛围进一步高涨。

在头戴耳机新年时尚派对的活动现场，京东还为前来“围观”的消费者设置了多重互动环节。活动现场的惊喜不断，除了时不时像雪花般 “飘落” 的毛绒绒冬日小礼品，瞬间俘获人心，更有创意十足的听歌识曲环节。当熟悉的旋律响起，消费者们纷纷沉浸其中，踊跃参与竞猜，答对的小伙伴还能收获一张活动刮刮卡，内含潮牌服饰、爆款耳机等奖品，现场欢呼声与惊叹声此起彼伏。

除“穿搭CP”展示外，京东还在活动现场精心准备了时尚的冬日服饰、前沿的头戴式耳机新品、毛茸茸的打卡地带，让前来围观的消费者能在体验、分享、了解等多个维度获得充足体验，并通过有趣有料超时髦的活动内容，直观了解到头戴式耳机等数码产品不仅有硬核的配置参数，还有出街必备的时尚潮流元素，助推这一优质品类走入更多消费者的生活工作当中，成为消费趋势和时尚趋势。

没在现场参与打卡，但也想体验头戴式耳机时尚穿搭属性的消费者，现在即可打开京东APP搜“头戴式耳机”，不同种类的前沿产品不仅能满足你对音质、保真通话、降噪多个场景下的需求，还能让你在新的一年成功化身“潮流达人”，现在下单还能享分期免息等诸多购物权益，感兴趣的消费者赶快行动起来吧!