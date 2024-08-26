买开学装备就来逛京东 8月26日起跨品类全家桶有机会1分钱抽到

【天极网数码频道】开学在即，是时候给中小学生们换一波新装备了!8月26日到9月5日，打开京东APP搜索“1分钱抽全家桶”，就有机会赢得真香全家桶。每天10点准时开抢，8月26日―8月31日每天抽一桶，9月1日―9月5日每天抽两桶，开学装备桶、升学礼赠桶、IP系列桶、兴趣/功能全家桶等跨品类组桶应有尽有，开学装备一站备齐，下面就来看一看京东为大家准备了哪些开学好礼吧。

给小学生入手开学装备、快乐迎接新学期，少不了开学装备JOY桶，内含华为儿童手表、爱普生打印机、晨光学科作业本、得力洞洞铅笔、得力橡皮、得力马克笔和儿童手绘本7款产品，总价值2279.5元;秋日升学季，京东为学生党准备了升学好礼礼赠桶，内含惠普家用打印机、小天才儿童耳机、山进复古蓝牙音箱、迪士尼儿童相机和迪士尼电动文具套装，总价值2035元;还有包含迪士尼儿童相机、头戴耳机、文具礼盒、钢笔礼盒的迪士尼公主桶，总价值686元，新的学期，帮助小公主们快乐学习。

为了帮助中小学生提高学习效率，京东也准备了学科工具桶，包含价值554.4元的小学学科工具桶、价值510.4元的初中学科工具桶和价值754元的高中学科工具桶。8月26日―8月31日，以上全家桶每天抽1桶，找回好状态，迎接新学期。

除了课堂必备工具，还有更多装备等你领取。9月1日―9月5日，更加多样的跨品类全家桶将准时上线，每天有2种不同类型的桶可以抽取，让学生们的课余生活更加丰富。比如价值2286元的娱乐装备桶，内含雷神游戏手柄、北通鲲鹏50手柄、重力星球蓝牙音箱和嘿喽头戴式耳机，让大家在繁忙的课业之余，也能获得良好的游戏体验。

开学季，不光学生党要面临新的学习任务，家长们也随之产生了新的课题。所以，京东贴心地准备了家长放心桶，内含360智能摄像机、得力坐姿矫正器、得力易洗水彩笔，以及齐心吾皇猫护眼纸，总价值382.5元;还有价值1496元的无忧智能辅学桶，内含小米智能看护器、得力计时器、喜马拉雅智能助手AI音响和智能辅学MP3/MP4播放器，即使家长不在身边，也能放心孩子的学习状态。

为了更好地培养中小学生的兴趣爱好，京东还提供了价值91.2元的DIY益智桶、价值207.5元的妙笔生花美术桶和价值315元的行云流水书法桶;此外还有学生党们都喜欢的IP系列桶，比如价值98元的奥特曼全家桶和价值198.7元的小马宝莉全家桶，喜欢卡通动漫的学生们千万不能错过。

上述种类多样的14种“真香全家桶”就在8月26日―9月5日的京东APP里，感兴趣的用户朋友记得每天十点准时参与活动，赢得想要得到的开学装备吧!