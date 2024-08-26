京东3C采销探秘SANC盛色工厂 直播间0元抽百万福利

【天极网数码频道】8月27日15：00-19：00，京东3C数码将携手知名显示器品牌SANC盛色，共同开启探厂直播活动。届时，在工厂负责人的带领下，京东3C数码采销直播间的观众将跟随京东3C采销的镜头，一起探访SANC盛色显示器工厂，揭秘一台显示器从生产制造到平台销售的全流程。直播当天，还将有B站数码博主汤圆、知乎博主Leo同台互动，BOE京东方屏厂神秘嘉宾一起助阵，更有OLED新品及高性能显示器、五粮液、宜宾特产礼包、《黑神话：悟空》游戏激活码、龙年手办、红包雨免单福利等丰富好礼在直播间送出，有兴趣的小伙伴不要错过。

近期《黑神话：悟空》游戏爆火出圈，带动电脑产业的蓬勃发展，越来越多的玩家正在通过升级装备来刷新游戏体验。探厂直播当天，京东3C采销与SANC盛色也将在直播间带来诸多高性价比电竞显示器推荐，让玩家们畅玩游戏。其中，31.5英寸的SANC盛色OM32u Pro电竞显示器，拥有4K超高清分辨率、240Hz电竞刷新率，屏幕采用第三代三星量子点QD-OLED面板，带来更加艳丽的色彩表现。HDR400、1000尼特峰值亮度、99%DCI-P3色域缩限让显示画面以真实色彩精准呈现，京东采销直播间专享价5999元。

27英寸的SANC盛色G系列旗舰产品G73，拥有猫头鹰视觉功能，可一键开启上帝视角，游戏中敌人无处遁形。2K超清、240Hz高刷、DC调光、低蓝光技术等配置加持，G73能为玩家们带来更好的游戏体验。京东采销直播间专享价1099元。

SANC盛色游侠G41电竞小钢炮24.5英寸显示器，猫头鹰视觉功能精准锁敌。320Hz超频刷新率，流畅视觉近在眼前。动态OD专业电竞调校，自动匹配“最佳”响应速度和“最佳”过冲率，不同帧率的运动画面都更清晰且无残影。该显示器还支持FreeSync技术以及G-Sync兼容，让游戏体验更加流畅。京东采销直播间专享价只需979元。

除了休闲娱乐，在职场办公方面显示器的品质也至关重要。SANC盛色OF系列办公产品-OF27UT Pro(高亮版)，拥有27英寸IPS面板，带来细腻的4K超清画质，138%sRGB色域面积，画面栩栩如生，DR400、550尼特峰值亮度、98%DCI-P3色域覆盖，真实色彩清晰呈现。还有Type-C 90W反向充电，给设备提供充足电力。京东采销直播间专享价1199元。

SANC盛色OF27Q显示器，27英寸IPS面板、2K超清画质、100Hz丝滑观感，职场办公、游戏娱乐都可兼得。TUV低蓝光认证，护眼的同时还能提供更加舒适的办公环境。开启电纸书模式，就能得到类纸张显示效果，舒适的阅读体验一键即得。京东采销直播间专享价只需579元，性价比超高。

通过与品牌携手直播探秘工厂，京东3C数码采销全方位地向消费者展示了产品背后的科技创新力。直播探厂当天，还将有装机对决、显示器金属背板的暴力测试等精彩刺激的环节设置，有兴趣的小伙伴锁定8月27日15：00京东3C数码直播间，共同期待精彩上演。