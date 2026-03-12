【天极网数码频道】3月12日，在上海举办的中国家电及消费电子博览会(AWE2026)上，京东与国产GPU领军企业砺算科技正式签署全面战略合作协议。双方将围绕消费级与企业级市场，在供应链整合、全渠道营销、场景化应用等维度深度协同，共同加速国产GPU芯片的规模化落地与生态建设。展会期间，砺算科技正式发布了LX 7G100游戏显卡，该产品基于砺算自研的7G106芯片，配备12GB GDDR6显存与PCIe 4.0接口，可用于游戏娱乐、AIPC与内容创作等场景。另外砺算还一口气发布了3款专业卡，覆盖工作站、服务器等产品线。砺算显卡将在京东先人一步首发，作为双方合作的首个重点项目向消费者与政企客户推出。

当前，在AI算力需求爆发与国产化政策红利的双重驱动下，国产GPU产业正迎来从技术突破迈向规模应用的关键窗口期。如何打通“从实验室到市场”的最后一公里，已成为行业高质量发展的核心命题。此次合作，正是京东支持国产新兴科技企业快速实现商业化落地的重要举措。依托超级供应链、覆盖全国的全渠道零售网络，以及在多场景服务中积累的用户需求洞察能力，京东将为砺算GPU提供从市场研判、精准触达、营销引爆到高效履约的全链路支持，助力国产GPU加速从“可用”走向“好用”，并进一步迈向“首选”。

砺算科技是一家致力于研发高性能GPU产品的中国科技企业。由全球GPU行业领军人物创立，具备成熟的大芯片研发、架构设计，软件栈开发和量产能力。坚持自研自主知识产权的TrueGPU天图架构和AIPowered GPU的技术，砺算科技已成功打造具备国际主流、国内领先水平的国产“渲推一体GPU”芯片以及Lisuan eXtreme系列高端GPU卡，持续服务国内千亿市场，满足数字孪生、专业设计、金融、医疗、视频编解码、影视动漫、大型游戏和云游戏、AIPC、ARVR、点云数据处理、虚拟/增强现实、智能座舱、具身智能、空间智能和世界模型等数字经济的底层核心芯片和算力资源需要。

在消费级市场，京东与砺算科技将开展独家合作，依托京东在供应链端的优势资源，重点围绕主站、校园渠道、及直播装机等线上高活跃场景，以及京东MALL、京东电器超级体验店电竞专区和京东之家等线下门店场景，共同提升砺算独立显卡的用户和市场认知。在企业级市场，京东与砺算将开展深度生态共建，将砺算引入给更多企业级合作伙伴，充分发挥京东的综合平台效应，提供覆盖各细分行业的智算解决方案。双方将共同拓展政企用户市场，打造国产GPU在智慧城市、智能制造、数字孪生等领域的应用标杆，推动国产核心算力在关键行业的规模化落地。

此次合作将进一步丰富京东在核心硬件领域的产品矩阵，满足广大用户对国产高端芯片日益多元化的消费需求。同时，京东在电脑、数码、手机、外设、音频、办公等品类深耕多年的超级供应链能力和用户服务经验，也将为砺算GPU产品提供宝贵的市场验证场景和用户触达通道。

未来，京东与砺算科技将携手并进，以技术创新为驱动，以市场需求为导向，共同推动国产GPU产业的高质量发展，为数字经济时代提供更加安全、高效的核心算力支撑。