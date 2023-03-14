索尼对PS5销量突破6000万有信心，PS4卖出超1亿台

【天极网数码频道】作为游戏主机行业的领头者，索尼的PS系列一直以来都在主机市场占据着不小的市场份额。索尼社长表示，PS5目前已经出货3210万台，随着公司发展以及供应链的完善，此后几年对PS5销量突破6000万非常有信心。

目前，PS4系列的全球销量已经接近1.2亿台，同时数据显示，在出货9个季度时，PS4系列销量为3790万台，而PS5仅有3210万台。从目前的趋势来看，PS5的销量不及PS4，但索尼对PS5的销量却表现出异于常人的自信。

索尼公司总裁表示：“我认为我们有很大的机会超过6000万台，而且你可能知道，在PS4时代，我们卖出了超过1亿台游戏机。我们有非常忠诚的PS4用户 (他们可能转向PS5)。我们设计了PS5来提供更好的用户体验，并且令人惊讶的是，目前数据显示，30%的PS5拥有者没有拥有过PS4。我们通过PS5获取了新用户。这为我们提供了一个很好的潜力，可以扩展和增加 PS5 的生态系统渗透率。我们还将我们自己开发的游戏带到PC平台和移动平台上，这为我们未来增加月活跃用户(MAUs)提供了很好的机会。”

此外，索尼公司总裁声称，根据主机以往的销售情况，新一代产品将会在上市4年后达到顶峰，按照原先计划，PS5将会在明年迎来自己的顶峰。但这两年不断蔓延的疫情、全球经济下滑以及半导体行业寒冬等问题，打乱了市场秩序，也让PS5的销售情况失去参考标准。对于PS5何时能够迎来自己的顶峰，索尼总裁则不是那么确定。

在上个世代，索尼PS4系列一骑绝尘，几乎成为游戏主机的代名词，但进入次世代之后，索尼一系列不明所以的操作导致PS5在次世代的口碑逐渐下滑，渐有不及微软Xbox Series X|S之势。同时，索尼还深陷微软收购动视暴雪的案件中，并且从索尼公布的数据来看，PS+会员服订阅人数已经高达4540万人，但比起上一季度的4730万人还是减少了190万人。而微软Xbox在次世代凭借XGPU订阅服务，让微软在去年的会员数量翻了两倍，从1000万人极速扩张至3000万人，也令索尼十分忌惮。

去年，索尼表示有信心在今年出货3000万台PS5游戏主机，一位游戏业内人士发布的一份报告中称，索尼的目标是在现在和2024年3月之间出货3000万台PS5游戏机。在预计的3000万台中，索尼认为它将在同一时间内售出1800万台。按照目前的进度来看，索尼在去年两年才完成了超过3000万的销量，想要在2023年仅用一年时间超过3000万销量，实在有些勉强。

但索尼并没有坐以待毙，而是计划推出改款PS5产品，不过不会对性能方面进行升级，而是使用更加成熟的方案降低整体的成本，同时推出一款采用可拆卸式光驱的PS5产品，以加强市场竞争力。目前索尼内忧外患，面对虎视眈眈的微软，索尼似乎并没有拿出良好的应对措施，反而一直陷入微软的节奏中，深陷微软收购动视暴雪的泥潭里。而内部一系列让玩家摸不着头脑的决策，也令不少忠实用户开始重新审视PS系列对自己的重要性，不够尊重玩家最终会导致玩家流失。目前看来，PS5想要继续提升销量，需要做出一系列的改变。