让万千学子考试更安心 京东采销严选考试文具保障高考顺利

【天极网数码频道】每年高考都是千万家庭关注的焦点。去年一则“考生集体吐槽考场配发的笔芯因漏墨、卡墨导致考试卷面不整洁，甚至无法书写”的新闻引发社会广泛关注。为了让学子们安心应对即将到来的高考，京东文具采销严把文具产品质量关，经过精心测试后严选了适合考生们的考试必备文具，并表示将为考生们提供用笔保障，让考生们没有后顾之忧，能够安心应考，顺利发挥出自己应有的水平。

京东文具一直以来都以品质为先，面对中考、高考这类重要节点，京东采销专门成立了“文具质检团”，在选品、入库过程中遵循严格、专业的质检流程，并经过亲自测试，以确保上架用于考试的文具商品质量过关、品质优秀。针对这批严选的考试文具，京东还将提供质量保障，即考生及其直系亲属购买京东指定的考试用笔，如果在本次高考/中考过程中因质量问题发生漏墨等情况导致成绩明显下降的，在参加考试开始当天至结束后3天内向京东反馈并提供相关证明，经京东判定符合活动要求的，京东将为考生至多补偿1000万个京豆，让学子们更加安心备考。

这次京东采销严选的考试文具包括晨光优品孔庙按动黑色中性笔、得力连中三元文具套装、得力云握手按动考试中性笔等寓意美好又实用的高品质文具，无论在品质、性价比，还是书写体验等方面，都十分可靠。其中，京东采销选择的中性笔，一支笔尖上使用的球珠需要经过研磨、测试等20多道制造工序，并经过长时间使用进行质检，确认笔头无开裂堵塞等情况，确保笔在书写时能做到不断线、不漏墨、书写顺畅，为消费者带来更好的书写体验。

除了精心严选的考试文具产品，京东文具也为消费者带来了每满300减50的优惠，每天还可享60元额外补贴，不止价格更低，还有部分商品支持买贵双倍赔。建议家长或准备参加高考的考生们也可以趁优惠多备几件文具，以防在考试时遇到突发状况。