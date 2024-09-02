京东211限时达服务开学当天也能买齐孩子的装备 田亮叶一茜开学清单超划算

【天极网数码频道】新学期孩子即将进入新阶段，到底需要什么装备才能提升孩子的学习兴趣和学习效率？京东携田亮、叶一茜给出了“满分答卷”。文具礼盒、国学经典、学习机、错题打印机、儿童手表、儿童耳机、学习手机等装备一应俱全，能帮助孩子养成良好的日常学习习惯，同时大幅度提升学习效率，即便是在开学当天家长也能上午下单下午送达，让孩子在新学期伊始就能用上这些前沿的开学装备。

对于中小学生来说，文具是新学期必不可少的学习伴侣，但想要提升学习效率，跟上时代潮流换新最新款的文具产品是必不可少的。京东携田亮、叶一茜带来的得力航天探索文具礼盒内含多件文具，同时航天主题设计也能激发孩子的探索欲，售价为19.9元。天文全自动削笔机则能让孩子从削笔等日常任务中脱离出来，全身心地投入到学习当中，京东价为105元。家长们来京东搜“3C开学装备”即可享受多重优惠。

除文具之外，想和田亮、叶一茜一样获得有效的育儿方式，可以在京东入手《典籍里的中国・少年读》，5册书籍售价为99元，让孩子能在“古时月照今时人”的阅读氛围中提升自己的文化素养。如果孩子正处于小升初阶段，可以在京东入手售价109元的《屁屁侦探》，在绘声绘色的故事中养成优秀的逻辑思维能力。

在学校结束学习任务后，孩子大多数时间都是待在家中，此时，家庭就成为孩子的第二课堂。如何家长不知道如何教育孩子，那么可以借助前沿的教育装备，比如作业帮学习机P20，学习机内置了海量教育资源，同时还有名师在线辅导，售价只要1999元，让孩子能够更快地养成科学的学习方法。此外家长也可入手京东价3899元的小猿学练机旗舰版，除了能学习课内知识外，还能同步练习巩固基础，让未来的升学之路更加宽敞。如果孩子在家中还有作业需要完成，家长也可入手京东价335元的印先森超高清错题打印机M03AS，让孩子在不断地练习中完全掌握知识点。

除了上述装备之外，田亮、叶一茜也为广大家长群体带来了京东价399元的JBL JR310BT头戴式蓝牙儿童耳机、京东价349元的小米儿童手表7A、京东价699元的小度青禾学习手机V20，从日常生活到安全问题，再到学习情况都能让家长更加安心。

综上所述，无论是价格还是送货速度，京东都能解决家长朋友们的燃眉之急，现在打开京东APP搜索“3C开学装备”，点击中小学选项，京东211限时达及秒送服务即可更快让你获得孩子需要的新学期装备，让自己的孩子也能和明星的孩子一般学习生活都在线。