双重补贴加码 京东11.11携手奔图推动国产打印机走向大众

【天极网数码频道】“今年我们家在京东新换了两台打印机，省下了一千块钱!”今年京东11.11，金先生在京东入手了两台奔图M1 lite激光打印机，一台给正在上大学的孩子用，一台家里自用，通过政府补贴和京东的以旧换新补贴，金先生这一次换新省下了近千元。

今年京东11.11，像金先生这样通过京东下单，用政府补贴和以旧换新补贴省钱换新国产打印机的用户越来越多。一方面，是因为今年京东11.11的补贴力度空前，如果通过政府补贴，至高可省20%;如果选择以旧换新，可享至高补贴200元。另一方面，也是因为京东携手国产打印机品牌不断推陈出新，国产打印机凭借核心技术、产品性能和性价比，塑造了更强的产品号召力。

携手奔图，国产家用打印快速崛起

回望中国打印市场，受制于关键核心技术“卡脖子”难题，国产打印行业一直被笼罩在外资品牌的阴影之下，直到2010年，奔图发布了中国第一台拥有自主核心技术的激光打印机，填补了中国自主技术激光打印机产业的空白。2012年，京东便与奔图建立了深度合作，正是在京东的助推下，奔图抓住了家庭打印市场爆发机遇，实现了在线上的快速发展。至此，国产打印机的实力开始显现，在竞争激烈的打印行业竞争中，获得了越来越多的消费者支持。

“买3C数码，来京东”，作为尖端3C数码产品的聚集地,京东不仅是用户购买3C数码产品的重要渠道，也是品牌合作的重要合作伙伴。在和奔图的合作层面，一方面，基于奔图在激光打印领域的自主核心技术优势，京东坚定了携手国产品牌发展国产打印的决心;另一方面，基于京东对用户需求的洞察和供应链优势，助推了国产打印的快速发展。

2019年至2022年，在各方面综合因素下，家庭打印市场释放出巨大潜力。京东帮助奔图抓住了这一爆发机遇，实现了快速发展。双方携手在家用打印产品研发和定制、国产家用打印市场推广、企业商用打印客户和渠道拓展等方面不断实现突破，通过激发家用和商用市场的多样化应用场景，携手开启了智能打印新时期。

今年4月，京东与奔图再次达成战略合作，围绕产品、营销、服务、渠道深化合作，共同为用户提供更优质的产品与服务，推动中国打印生态和产业向好发展，冲击未来三年奔图在京东全渠道同比增长100%的销售额目标。

同时，基于消费者需求，京东携手奔图在今年推出了“扛打系列”产品，完善了双面打印的趋势产品丰富度，并帮助奔图实现了双面产品成交额同比增长超70%，环比618首销日增长160%。如今，奔图已经成为京东站内国产TOP1的打印品牌，更多次登上京东打印机金榜TOP1和激光打印机热销榜。

深耕行业，双重补贴释放消费需求

今年以来，国家大力推动消费品以旧换新政策，并发文鼓励各地根据消费者需求扩容补贴品类。打印机这类家庭刚需的电子产品也被纳入深圳、云南等地区的政府补贴范围内。京东作为多个省市政府补贴政策落地的承接方，为购买打印机的用户提供了至高20%的补贴。同时，京东还携手奔图共同投入2000万元的以旧换新专项补贴，推动废旧打印机的环保回收，帮助用户降低换新成本，提升用户打印体验。在双重补贴优惠的推动下，海量用户在京东11.11期间主动选择换新奔图打印机产品。截至目前，奔图打印机在京东11.11的成交额同比增长90%。

同时，京东11.11期间，京东再次推出了办公国货之光一站购活动，这也是京东和奔图第三次合作国货之光。双方为想要换新办公外设产品的企业和个人提供了限时直降等实在优惠，以及30天免费试用、180天只换不修、1年延保等多重服务。11月6日18点，珠海奔图打印总经理何林还做客京东3C数码采销直播间，携手京东采销现场讲解和演示了国产打印机的技术和产品优势，并为消费者带来了爆款打印机现场降价、免费抽打印机、百万红包雨、足金金币福袋、敦煌周边等丰厚奖品，激发了消费者对国产打印机的热情。当晚，直播观看人数超36万人，不仅进一步提升了奔图打印机销量，更撬动了许多潜在消费者群体关注国产打印机。

质高价低的商品，周到体贴的服务，京东11.11通过产品、价格、服务等多方面的让利与升级，让更多消费者知道国货、了解国货、认可国货，也助力国产打印机产品走入千家万户，为中国家庭带来更加智能、便捷的打印体验。

京东是国货品牌重要的销售阵地，也是助力国货品牌实现弯道超车的重要渠道。未来，京东还将继续携手以奔图为代表的国产打印品牌，通过更多像“国货之光”这样的活动，为消费者创造“又便宜又好”的消费体验，并共同发力推动国产打印产业的高质量发展，助力国产打印品牌快速崛起，实现市场份额的进一步提升。