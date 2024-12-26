2024年IT影响中国：SmallRig斯莫格PJ TRIBEX三脚架荣获年度影响力产品奖

【天极网数码频道】2024年度IT影响中国评选结果正式公布。SmallRig斯莫格x Potato Jet TRIBEX一键全开三脚架凭借一键全开专利液压结构、专业双阻尼动平衡云台、强韧可靠的碳纤维脚管、为专业创作者打造的简便使用流程等优势，荣获“年度影响力产品奖”。

IT影响中国各个奖项是由天极网、比特网资深编辑团队内部评审结合大众票选等方式产生，并邀请科技行业专业人士作为特邀评委参评，保证结果的公平性、公正性和权威性。

SmallRig斯莫格x Potato Jet TRIBEX三脚架采用创新的一键全开X-clutch液压技术，用户仅需简单操作把手，即可快速展开并自动锁紧脚架，让三脚架这一传统影像生态配件在效率与使用体验方面实现了突破。便捷的操作让用户能够更加专注于内容创作，抓住关键瞬间，更适合地形复杂的户外环境，以及需要快速部署设备的拍摄场景。

SmallRig斯莫格x Potato Jet TRIBEX三脚架配备的阻尼云台也为专业运镜带来了良好体验，俯仰、水平轴均支持相同范围的阻尼调节，为用户适配最佳手感。四挡动平衡调节更是能适应小到手机大到电影级的不同重量设备，实现稳定悬停。

SmallRig斯莫格x Potato Jet TRIBEX三脚架具备27-168cm的可调高度范围，通过可拆卸的中轴结构实现超低视角稳固支撑。脚管采用强韧且轻量的碳纤维材质，让三脚架自重低至仅3.8kg，不含云台的收纳长度仅66cm，可放入28寸行李箱内。SmallRig斯莫格也提供了配套的双肩收纳包，带来更便捷的随行收纳体验。