记录暑期精彩的不二之选 富士GFX 50SII无反中画幅相机

【天极网数码频道】伴随着暑假的来临，夏日出游成为不少家庭的首选。而在外出游玩的同时，自然也免不了记录与分享旅途中的秀丽风景、精彩瞬间。尽管如今手机影像已经非常方便，但是对于不少相机爱好者来说，还是更愿意使用一台称手的相机随手记录下那些难忘的时刻。而富士GFX 50S II 无反中画幅相机就是这样一款理想之选，让你精彩暑假生活。

富士(FUJIFILM)GFX 50S II 无反中画幅相机

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轻量化设计，随身携带无压力

暑期出游主打一个轻装出行，对于相机的轻巧便携同样有着较高的要求。在这方面富士GFX 50S II无反中画幅相机就做的很到位，其采用的镁合金机身在确保坚固耐用的同时，机身重量仅为900克，外出携带非常轻便。

同时出于对户外使用的考虑，富士GFX 50S II无反中画幅相机的握把手感相当舒适，大幅降低使用大型变焦镜头时的拍摄压力。这对于夏日户外拍摄来说，可以说是极大地减轻拍摄负担。

高清画质，随手记录精彩瞬间

夏日出游，自然不能错过沿途的风土人情、记录沿途的精彩瞬间。而在这方面富士GFX 50S II无反中画幅相机同样不会让你失望，它采用了一款尺寸为43.8×32.9mm、5140万像素的中画幅传感器，要知道这种规格的传感器可是全见中画幅传感器尺寸的1.7倍。因此在实际的拍摄过程中，这款相机具有更好的画面解析能力，可以拍摄出更加纯净的画面。

同时在拍摄稳定性方面，富士GFX 50S II无反中画幅相机的 5 轴 6.5 级机身防抖同样给力，真正做到了“你负责抖，TA负责稳”。此外其5140万超高像素在后续的处理同样拥有着极大的空间，无论是画面裁切抑或是二次构图，富士GFX 50S II无反中画幅相机都能够给到你想要的画面内容。

续航给力，有效缓解续航焦虑

假期携带相机外出拍摄，续航表现同样决定着使用体验。毕竟拍到一半，相机没电了可是既尴尬又扫兴。而在这方面富士GFX50S II无反中画幅相机的表现同样不会让你失望。一块电池即可满足半天的连续拍摄，正常使用几乎不用担心续航问题(当然如果是高强度使用，最好还是多带块电池)。而且它还支持USB Type-C接口供电，可以随时补充电量，有效缓解续航焦虑。

综合体验

总之，富士GFX 50S II 无反中画幅相机无论是在使用便携、画质表现、续航体验等诸多方面都能够满足暑期出行时的各种使用需求。对于想要使用相机的记录暑期出行的用户们来说，富士GFX 50S II 无反中画幅相机无疑就是一个非常合适的理想之选。