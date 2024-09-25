韶音基普乔格定制联名款耳机京东先人一步发售 可享12期免息福利

【天极网数码频道】随着出游、健身等运动场景的不断升温，消费者对音频产品的需求日益变得多元，兼顾运动与日常佩戴的全场景运动耳机成为了当前音频消费的重要趋势。近日，韶音OpenRun Pro 2 S820骨传导运动耳机基普乔格定制联名款重磅上市，京东携手韶音先人一步于9月26日晚八点抢先开售，消费者可通过京东“先人一步”计划，更快入手该产品，并可享12期免息福利，参与晒单还将获得定制款周边产品。

韶音全球代言人，马拉松世界冠军埃鲁德・基普乔格表示，“这款专业运动耳机与其他类型的耳机完全不同，它并不会进入耳道或包裹耳朵，而是采用了不入耳技术，这意味着我跑步时，在不牺牲对外界环境感知的情况下，不间断地享受我喜欢的音乐。”

作为世界上首位两小时内完成马拉松的运动员、两届奥运会马拉松冠军，埃鲁德・基普乔格被全球粉丝们尊称为“跑神”，此前基普乔格联名款OpenRun Pro运动耳机产品，就曾广受欢迎，不仅在跑圈更是吸引了整个运动装备领域的关注，成为了炙手可热的单品icon。本次发布的韶音OpenRun Pro 2 基普乔格联名款，重磅升级聆听体验，拥有“骨气双单元传音”“DRC算法动态调节”“双硅MIC+AI降噪算法”等领先性能。

其中DualPitch™骨气双单元十分出色，骨传导中高频单元和气传导低频单元能够为消费者缔造金色殿堂般的沉浸听感。算法方面，Shokz OpenBass™2.0算法能够实时根据全频音量精准补偿EQ均衡，让运动时聆听的音乐细节更加饱满。在骑行等实际运动场景下，耳机还能实时感知环境音，守护运动安全，同时开放式的耳机设计也能让消费者在长时间佩戴耳机的过程中保持耳道清爽卫生，提升佩戴舒适感，轻松实现运动无负担。

除此之外，京东也将持续携手各大品牌在第一时间上线海量新品耳机产品，让更多消费者能在第一时间入手自己心仪的3C数码产品，并助力前沿产品更快普及到广泛的消费者群体当中。