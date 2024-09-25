京东3C数码“天命人向西游”活动即将开启 参与互动可一元抢万件联名好礼

【天极网数码频道】十一假期将至，京东3C数码联合《黑神话：悟空》发起“天命人向西游”活动，邀请各位天命人一同开启西游路，跟着京东3C数码一起探索《黑神话：悟空》取景地山西，带上3C数码出游装备，领略中国古建筑的魅力。活动即将于9月25日0点上线，消费者仅需打开京东APP搜“天命人”，即可参与线上活动完成打卡景点任务，有机会1元抢《黑神话：悟空》万件联名好礼，并赢取爆款3C数码装备。9月27日，消费者前往山西，在指定地点领取「通关文牒」，根据活动中「通关文牒」上的提示去往互动景点打开，参与京东3C数码联合《黑神话：悟空》打造的主题互动体验之旅，互动即可获得京东3C数码准备的精美礼品。还「通关文牒」中都有哪些打卡任务？现在就来一睹为快吧。

来到山西旅行，想要探索“天命人”西行路中的同款风景，大同华严寺是不容错过的景点，也是「通关文牒」中的第一站。消费者到达景点后在活动会场中打卡互动，即可获得通关文牒-妙仙葫芦邮票。浏览华严寺后，可驱车前往大同云冈石窟，虽然佛像后没有宝箱和仙丹，但在京东活动会场中互动打卡后可获得通关文牒-奇境宝箱邮票。第三站、第四站则为大同善化寺和大同古城墙，在上述地点参与互动打卡可获得通关文牒-必应福签邮票、通关文牒-赛博莲花邮票。

按照「通关文牒」打卡第五站时，消费者需驱车前往山西解州关帝庙，互动打卡可获得通关文牒-悟空披挂光栅照片。想要领略游戏中“二十八星宿”的造型，可前往活动打卡第六站：朔州玉皇庙，参与互动可获得通关文牒―彩色滤镜镂空相机。第七、第八、第九站则分别为崇福寺、乔家大院、隰县小西天，消费者在这些景点中可看到游戏中的庙宇、自然环境、小西天到底是什么模样，京东则将为互动打卡者送出通关文牒-腾云驾雾邮票、通关文牒-聚宝乾坤袋光栅照片、通关文牒-彩色滤镜镂空相机等实在好礼。

针对海量消费者国庆假期前往山西旅行的出游需求，京东不仅带来了“天命人向西游”打卡地图与活动，同时也上线了海量出游装备，更有焕新3C数码出游装备低至5折起的实在福利，让消费者实现深度、省心、悠闲的假期出游生活，感兴趣的消费者打开京东APP搜“天命人”即可一键Get自己需要的出游装备。