京东文具卡储值500送60还享折上折 一站购齐开学文具就来京东

【天极网数码频道】即日起，京东文具开学季活动正式上线，这个开学季来京东买文具的消费者不仅能一站式购齐笔、本、画具画材、电动文具、益智文具等多个种类数量繁多的开学必备文具，享受3件8折的实在福利，更能通过购买京东文具卡享受“买越多越便宜”的购物体验。京东上线的文具储值卡分三档膨胀，储值100元享膨胀5元、储值200享膨胀20元、储值500享膨胀60元，不仅能购买99%的京东自营文具商品，还可以与其它促销福利进行叠加。除了自己购买，也支持礼赠给亲朋好友，一站式搞定孩子的开学文具。省心省钱一站式购齐的文具购物体验究竟如何？现在就来一睹为快吧。

例如先购买了500元的文具卡，随后在京东文具开学季活动会场中购买了560元的文具，那么相当于只花500块钱就能拥有这些文具，此外还可以叠加3件8折等折上折优惠，最低可以享受到64折的实在优惠。相比直接去线下店东奔西走购买这些文具，在京东文具开学季不仅更省心的一站式购齐，还能实实在在的省下不少钱。

除了实实在在的优惠外，这次的京东文具开学季还针对不同学龄段孩子、不同家长的消费需求上线了海量的文具产品。不仅有笔本、画具画材等日常使用的文具，还有物理实验套装、AR地球仪、坐姿矫正器、文具礼盒、大牌IP联名款文具可供挑选。例如京东优惠价269元的冠军之星初中物理实验器材全套、京东优惠价29.9元的得力AR地球仪儿童大号、京东优惠价33.9元的得力坐姿矫正器、京东优惠价49元内含107件产品的少年伴文具礼盒、京东优惠价98元的舒星卡皮巴拉文具套装等，不但满足了孩子的学习需求，同时也能满足孩子的兴趣爱好需求，在这个开学季轻松实现大人小孩都满意的目标。在叠加上述储值卡优惠后，给孩子准备这些丰富的文具产品还能更划算。

开学在即，还没有给孩子准备好文具的家长们可以来京东文具开学季，京东的文具又便宜又多，用户可以一键搞定孩子的“开学大事”，省心又省钱。