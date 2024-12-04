京东3C数码年终采购节全面开启 企业用户设备固资采购低至6.5折

【天极网数码频道】年终新年氛围渐浓，许多企业也进入到了忙碌的年底采购高峰期。为更好地满足企业多元化的采购需求，近日，京东开启了“3C数码年终采购节”活动，Apple、华为、联想、戴尔、惠普、得力、海康威视等大牌3C好物云集，企业用户不仅可以轻松采购到笔记本电脑、打印机等海量3C数码产品，还可享受到设备固资采购低至6.5折、多品类整单团购低至85折、满5万达量返500元京东E卡等多重福利。除此之外，未注册企业用户来京东注册企业用户享3200元采购补贴，已注册用户首购文具耗材等易耗品享满300减50优惠，首购设备固资产品享满4000减200优惠，能有效降低企业采购成本，并提高企业采购效率。来京东APP搜索“企业办公采购节”，即可直达活动会场享受超值优惠。

一直以来，京东致力于为企业用户提供智能高效的一站式采购解决方案,京东企业购集成了多项数字化工具，如组织管理、采购清单、一键选品、企业计划购、电子合同、企业支付、集中开票和采购分析等。这些工具为企业用户提供了一个全方位、一体化的采购管理平台，实现了从预算制定到需求管理、订单跟踪、票据处理和数据分析的全程高效管理，通过精简采购流程、优化成本结构和智能辅助决策，企业能够轻松实现采购成本的可视化和流程的透明化。

截至目前，京东已经为超过800万家政企用户提供了服务，其中包括90%以上的在华世界500强企业，以及全国近70%的专精特新企业。这些企业在京东企业购的助力下，不仅实现了采购和运营的降本增效，还推动了企业的可持续、高质量增长。京东企业购将继续致力于优化供应链成本、提升效率和改善体验，以更优质的产品、更实惠的价格和专业可信赖的服务，为企业用户带来一站式的便捷采购体验。基于这样的目标，京东推出了本次“3C数码年终采购节”，为企业用户打造一场采购盛宴。

笔记本、台式机电脑作为办公的好帮手，在提高员工办公效率等方面尤为重要。在京东“3C数码年终采购节”期间，采用M4系列芯片带来超震撼速度、图形处理性能和 AI表现的2024 MacBook Pro 14英寸笔记本电脑企业专享价15894元，满额返至高3000元E卡优惠;联想ThinkPad14 英特尔酷睿i5 轻薄笔记本企业专享价4439元;联想扬天M4000q商用办公台式电脑主机企业专享价4089元;此外，戴尔灵越14PLUS-7430 14英寸高性能轻薄本、惠普战66 七代14英寸轻薄笔记本均可让企业客户享受超低价，有采购需求的企业值得冲一波。

除为企业员工提供笔记本、台式机电脑办公设备外，今年京东“3C数码年终采购节”还为企业用户准备了打印机、粉碎机、投影仪、摄像机等3C数码好物，如具备高速打印能力的爱普生LQ-630KII针式打印机企业专享价1649元;得力商务办公大型家用办公室文件粉碎机企业专享价仅需425元，企业用户还可享满额返至高500元E卡优惠，助企业降低采购成本。

此外，海康威视400万2K高清全彩夜视监控摄像头、华为智能门锁SE AI指纹锁、大疆 DJI Pocket 2 灵眸手持云台摄像机便携式等3C数码好物均有企业用户专享价，助企业实现轻松采购。

目前，京东“3C数码年终采购节”活动已全面开启，相信凭借优惠的价格、品质过硬的产品，以及贴心的服务，将助力企业用户在京东畅快享受省心又省钱的采购体验，让企业采购一省到底。